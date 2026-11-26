EN EXCLUSIVITÉ-Selon des documents, les entreprises liées à Alice Huang ont recensé 270 millions de dollars de serveurs d'IA en Chine

Des entreprises liées à Alice Huang, la femme d’affaires chinoise dont la liaison avec le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, avait provoqué le départ temporaire de ce dernier, ont levé des fonds en mettant en garantie du matériel informatique puissant destiné à de grands centres de données d’IA en Chine, comme le révèlent des documents inédits examinés par Reuters.

Les documents de la banque centrale recensent jusqu’à 764 serveurs et modules d’IA d’une valeur de 270 millions de dollars, ainsi que 31 millions de dollars d’équipements utilisés pour les relier à de vastes réseaux informatiques. Une grande partie de ce matériel était répertoriée comme se trouvant dans un immense centre de données de Shanghai associé à un projet informatique d’IA lancé dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le géant technologique chinois Tencent 0700.HK et le gouvernement du district de Songjiang à Shanghai.

Les documents montrent que des entreprises liées à la famille et aux associés d’Alice Huang ont contribué à financer et à équiper le secteur chinois de l’IA, alors même que les autorités américaines enquêtaient pour déterminer si sa société Megaspeed, basée à Singapour, avait aidé des clients chinois à se procurer des technologies Nvidia soumises à des restrictions.

Ces montages illustrent également comment des entreprises peuvent financer l’accès à l’infrastructure informatique coûteuse qui sous-tend les ambitions de la Chine en matière d’IA, à un moment où les restrictions américaines sur les processeurs de pointe ont rendu l’approvisionnement en matériel de plus en plus difficile pour les entreprises technologiques chinoises.

Lundi, le ministère américain du Commerce a ajouté Megaspeed à sa liste noire commerciale . Megaspeed a nié toute malversation et a déclaré qu’Alice Huang avait quitté l’entreprise en août 2025.

Reuters a examiné des dizaines de documents déposés dans un registre de crédit de la banque centrale chinoise qui recense les équipements utilisés pour obtenir des prêts et d’autres financements.

Alice Huang contrôlait auparavant Megaspeed, un important acheteur étranger de processeurs Nvidia. Sa relation avec Jensen Huang, qui a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia au début du mois avant d’être réintégré à ses fonctions 11 jours plus tard, a renforcé la surveillance des liens commerciaux de Nvidia avec la Chine.

Ces documents ne permettent pas d’établir que les serveurs contenaient des puces dont l’exportation vers la Chine est interdite, ni de déterminer comment et quand ce matériel est entré dans le pays.

FINANCEMENT DE CENTAINES DE SERVEURS

L’une des principales entreprises à avoir levé des fonds était Century Litong, un partenaire cloud privilégié de Nvidia qui loue des serveurs puissants à des clients ayant besoin d’une grande capacité de calcul.

Les documents financiers font état de cinq contrats de location portant sur un total de 512 serveurs, d’une valeur déclarée de 1,42 milliard de yuans (200 millions de dollars) entre mai et décembre 2024.

Quatre d’entre eux étaient répertoriés au centre de supercalcul IA du delta du Yangtsé à Shanghai, qui fait partie d’un complexe de centres de données dont le développeur d’infrastructures était Shanghai Longrui. La société de jeux vidéo Century Huatong 002602.SZ détenait auparavant une participation dans Longrui et compte Tencent parmi ses actionnaires, avec une participation d’environ 10 %.

Tencent et le gouvernement du district de Songjiang à Shanghai ont signé un accord de coopération stratégique en 2020 afin de développer conjointement un centre de calcul dédié à l’IA, selon un communiqué du gouvernement du district. Un document déposé en juin 2020 par Century Huatong auprès de l’autorité des marchés financiers identifiait Shanghai Longrui comme un fournisseur d’infrastructures travaillant avec Tencent à la construction et à l’exploitation du centre.

Une communication publiée en 2023 par Jiangsu Lettall Electronic 603629.SS mentionnait le centre d’IA du delta du Yangtsé comme l’un des sites d’implantation de l’activité de location de serveurs de Century Litong.

"Tencent n’a ni développé ni co-développé le centre de données en question", a déclaré un porte-parole de Tencent.

Le porte-parole a également précisé que Tencent n’avait jamais détenu ni exploité le projet de centre de données du delta du Yangtsé, et que son nom et ses marques avaient été utilisés sans autorisation. Il a également nié toute relation commerciale avec Megaspeed ou ses filiales.

Les documents ne permettent pas d’établir que Tencent ait acheté, loué ou exploité les serveurs spécifiques identifiés par Reuters.

Une transaction faisait état de 128 serveurs situés dans ce centre de données, contenant chacun huit processeurs graphiques, soit 1 024 puces au total, avec une puissance de calcul de "989 PFLOPs", d’une valeur pouvant atteindre 450 000 dollars pièce.

Une autre transaction concernait 128 serveurs d’une valeur de 57 millions de dollars, financés par une filiale d’AVIC, un conglomérat chinois de l’aéronautique et de la défense soutenu par l’État, et loués à Century Litong.

De tels montages permettent aux entreprises d’acquérir du matériel informatique coûteux sans avoir à payer d’avance la totalité du prix d’achat.

Un inventaire distinct répertoriait plus de 10 000 cartes réseau Nvidia ConnectX-7 et 730 unités BlueField-3 dans les locaux de Shanghai, des équipements utilisés pour connecter un grand nombre d’ordinateurs à des fins d’intelligence artificielle.

Le fabricant Lettall Electronic a investi dans Century Litong en 2023 et en est devenu l’unique propriétaire à la mi-2024. Ses documents financiers révèlent les garanties qu’il a fournies dans le cadre des contrats de location d’équipements conclus par Century Litong avec des institutions financières.

Nvidia, Century Litong, Century Huatong, Shanghai Longrui, Lettall et AVIC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les autorités du district de Songjiang à Shanghai n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par fax.

LIENS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS

Les registres d’entreprise relient Century Litong, Century Longteng et Century Huatong à la sœur d’Alice Huang, Huang Yu, ainsi qu’à Kang Wei, un responsable des investissements qui est le mari d’Alice Huang. Alice Huang, Huang Yu et Kang Wei n’ont pas pu être joints pour commenter.

Century Litong a été initialement créée en 2023 en tant que filiale de Shanghai Century Longteng. Cette dernière est désormais entièrement contrôlée par Century Huatong, mais un fonds d’investissement soutenu par l’État de Shanghai et une société d’investissement liée à Huang Yu et Kang détenaient auparavant des parts.

Kang a été désigné comme directeur exécutif de Century Longteng dans un communiqué gouvernemental de 2022.

Century Huatong détient également 70 % d’une société au sein de laquelle Alice Huang occupait auparavant le poste de directrice, et détient une participation dans la société de jeux vidéo 7Road Holdings 0797.HK , dont l’ancienne filiale étrangère a été rebaptisée Megaspeed en 2023, selon les registres de la société.

Le réseau a également développé un grand centre de données à Wuhu, à environ 300 km (186 miles) à l’intérieur des terres depuis Shanghai.

Wuhu Century Longteng, détenue majoritairement par Huang Yu par l’intermédiaire de structures d’investissement jusqu’au début de l’année 2026, a donné en garantie à la banque Ping An 252 "modules" de calcul IA puissants supplémentaires pour un prêt de 70 millions de dollars en avril 2026. Les documents ne précisent pas l’emplacement de ces serveurs.

Les montants en dollars reflètent la valeur des actifs couverts par les accords de financement, et non nécessairement de nouvelles dépenses ou des achats distincts.

(1 dollar = 6,6643 yuans chinois)