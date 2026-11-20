EN EXCLUSIVITÉ-Selon des documents et une source, Lutnick aurait demandé à la start-up spécialisée dans les batteries Pure Lithium d'accepter une offre de rachat américaine

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a demandé en juillet à la start-up spécialisée dans les batteries Pure Lithium de céder à Washington une participation majoritaire de 51% en échange de fonds destinés à la construction d'une usine de fabrication dont l'entreprise ne serait ni propriétaire ni gestionnaire, selon des documents consultés par Reuters et une source directement informée de cette demande.

L'entreprise a rejeté cette proposition, estimant qu'une telle participation risquerait de susciter l'attention du public, de compromettre de futures levées de fonds et de l'emporter sur tout avantage pour les actionnaires, comme le montrent les documents datant de juillet et août.

« Une participation de 51% s'écarte considérablement des précédents et susciterait une attention particulière », a écrit le conseiller juridique de Pure Lithium, le cabinet Skadden Arps, dans une note du 22 août consultée par Reuters, qui exposait la demande de Lutnick.

La tentative infructueuse du gouvernement fédéral de prendre le contrôle majoritaire de Pure Lithium n’avait pas été rapportée auparavant.

Cet article s’appuie sur des documents comprenant des e-mails échangés entre Pure Lithium et le ministère du Commerce au sujet d’une réunion entre Lutnick et le directeur général de Pure Lithium, ainsi qu’un mémorandum rédigé par le conseiller juridique de Pure Lithium exposant la demande de Lutnick.

Le projet de Lutnick constitue l’une des dernières initiatives de l’administration Trump visant à acquérir une participation dans une entreprise américaine et intervient alors que le secrétaire au Commerce, ancien banquier d’affaires, fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de ses liens avec des dirigeants d’entreprise et des sociétés concernées par les décisions prises par son ministère.

L’administration Trump a pris des participations dans plusieurs entreprises depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, notamment chez le fabricant de puces Intel INTC.O , étendant ainsi son influence dans le secteur privé d’une manière inédite par rapport aux administrations précédentes.

Elle n’a toutefois acquis de participation majoritaire dans aucune entreprise, son initiative la plus ambitieuse étant un projet de sauvetage de Spirit Airlines, la compagnie aérienne low-cost qui a cessé ses activités en mai. À ce jour, la participation la plus importante à laquelle l’administration Trump a donné son accord lui conférerait une participation de 15% dans la société spécialisée dans les terres rares MP Materials MP.N , ce qui en ferait son principal actionnaire.

Interrogé sur cette proposition, un représentant de Pure Lithium n’a pas démenti ces informations.

Le ministère du Commerce n’a pas répondu aux questions posées par Reuters au sujet de cette proposition dans le cadre de cet article.

Il n’est pas illégal pour le gouvernement fédéral d’acquérir des participations dans une entreprise privée et l’administration a défendu ces initiatives, notamment en utilisant des fonds provenant de la loi CHIPS de 2022, qui visait à stimuler la recherche et la fabrication nationales de semi-conducteurs.

Les législateurs opposés à cette pratique soutiennent toutefois que la loi n’a jamais autorisé une telle prise de participation. Aucun tribunal ne s’est encore prononcé sur la question.

La société privée Pure Lithium a mis au point une batterie au lithium-métal qui, selon elle, est bien plus efficace qu’une batterie lithium-ion traditionnelle et peut être fabriquée sans graphite, nickel ni cobalt.

Si la batterie de Pure Lithium tient ses promesses, cela constituerait une avancée majeure pour le secteur du stockage d’énergie. Si elle était produite en série, cette batterie pourrait potentiellement révolutionner la manière dont l’armée américaine et d’autres prestataires fédéraux alimentent des millions d’appareils, ont indiqué des analystes.

Lors d’une réunion le 29 juillet à Washington avec la directrice générale de Pure Lithium, Emilie Bodoin, Lutnick a manifesté son intérêt pour les capacités de la batterie, notamment son rendement. Il a déclaré que le gouvernement américain devait prendre le contrôle de l’entreprise afin que la batterie puisse être utilisée par l’armée américaine et d’autres agences, selon cette source et des documents consultés par Reuters.

Ils s’étaient rencontrés pour discuter d’un litige juridique avec la société japonaise Panasonic 6752.T concernant cette technologie de batterie, selon cette source et les documents.

Cette rencontre, qui a duré environ 45 minutes, avait été organisée par le milliardaire Robert Friedland, l’un des principaux actionnaires de Pure Lithium. I-Pulse, une société cofondée par Friedland, a reçu en juin une subvention de 250 millions de dollars du département du Commerce .

Friedland a assisté à la réunion de juillet aux côtés de David Shapiro, conseiller principal au ministère du Commerce, selon ces documents. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Friedland a refusé de commenter cet article.

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que des investissements stratégiques dans les secteurs des minéraux et des secteurs connexes étaient nécessaires, car ils sont essentiels à la compétitivité économique des États-Unis. La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Reuters ne dispose d’aucune preuve indiquant que Lutnick détienne personnellement une participation dans I-Pulse ou Pure Lithium. Une porte-parole du ministère du Commerce, s’exprimant au nom de Lutnick, a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il ait investi dans l’une ou l’autre de ces sociétés. Ces deux sociétés sont privées et ne sont pas tenues de divulguer la composition de leur actionnariat.

DISCUSSIONS SUR LE CONTRÔLE AMÉRICAIN

Dans le cadre de ses efforts pour persuader Mme Bodoin de céder la participation majoritaire au gouvernement, Lutnick a déclaré que ce rachat pourrait également contribuer à résoudre le litige avec Panasonic, selon cette source. Pure Lithium a poursuivi Panasonic en justice en mars, accusant la société japonaise d’avoir procédé à une ingénierie inverse de la technologie des batteries au lithium-métal de Pure Lithium, une allégation que Panasonic conteste. Une audience est prévue en janvier pour décider s’il convient d’accorder à Pure Lithium une injonction préliminaire à l’encontre de Panasonic.

Le secrétaire au Commerce avait auparavant contribué à négocier, l’année dernière, un accord lié aux droits de douane qui comprenait un engagement de 550 milliards de dollars de la part de Tokyo pour investir dans l’économie américaine.

En échange de la prise de participation majoritaire, Lutnick avait déclaré qu’un milliard de dollars provenant de l’engagement japonais serait réservé à la construction d’une usine de fabrication qui serait détenue par une société d’investissement à vocation spécifique contrôlée par Tokyo et Washington, selon une note du 22 août adressée à Friedland par les avocats de Pure Lithium.

Toutefois, selon ces documents, Pure Lithium n’aurait reçu aucun financement dans le cadre de cette proposition. La société aurait été chargée d’exploiter l’usine sans en être propriétaire, et se serait vu attribuer une partie des recettes de l’usine après avoir couvert les frais de service de la dette liés au milliard de dollars investi.

Lutnick a également demandé à Pure Lithium d’envoyer 100 de ses batteries aux ministères de l’Énergie et de la Défense à des fins de tests, selon les documents.

Pure Lithium a rejeté les demandes de Lutnick, invoquant le manque de fonds prévus pour la société dans la proposition ainsi que la surveillance publique attendue, affirmant qu’un tel accord « paralyserait la capacité de Pure Lithium à lever des capitaux ou à mener à bien une introduction en bourse », selon la note rédigée par le cabinet d’avocats de Pure Lithium, Skadden Arps, qui s’y est opposé au motif que Pure Lithium n’aurait pas le contrôle de l’usine de fabrication proposée.

Le ministère du Commerce a rejeté la contre-proposition de Pure Lithium, qui s’élevait à 9,9%, en août.

« Le ministère du Commerce reste campé sur sa position de 51% de participation dans Pure Lithium », indiquait la note du 22 août adressée par les avocats de Pure Lithium à Friedland. Le ministère du Commerce « est prêt à se tourner vers d’autres projets si Pure Lithium ne remplit pas les conditions requises ».

Lutnick a renforcé les investissements du ministère du Commerce dans le secteur des minéraux dans le cadre d’un plan révélé pour la première fois par Reuters l’année dernière, visant à réaffecter les fonds approuvés dans le cadre de la loi CHIPS de 2022 pour la recherche sur les semi-conducteurs et la construction d’usines.

Parmi ces participations figurent des participations dans USA Rare Earth USAR.O et Korea Zinc 010130.KS , tandis que d’autres agences fédérales ont pris des participations dans différentes sociétés minières.