EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, SpaceX accélère le calendrier de son introduction en bourse et vise une cotation au Nasdaq le 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX prévoit de publier son prospectus d'introduction en bourse d'ici la semaine prochaine; la tournée de présentation est prévue pour le 4 juin

* Selon certaines sources, l'accélération du calendrier de l'introduction en bourse serait due à un examen plus rapide que prévu par la SEC

* SpaceX devrait être cotée sous le symbole SPCX

(Ajout d'informations supplémentaires et de contexte sur l'introduction en bourse de SpaceX) par Echo Wang et Anirban Sen

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse très attendue dès le 11 juin et a choisi le Nasdaq comme place de cotation, ont déclaré vendredi à Reuters des personnes proches du dossier.

SpaceX, qui devrait être cotée sous le symbole “SPCX”, a accéléré le calendrier de son introduction en bourse et vise désormais à rendre son prospectus public dès mercredi prochain, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et une entrée en bourse dès le 12 juin, selon trois sources proches du dossier.

Ce nouveau calendrier, prévoyant une introduction en bourse au cours de la deuxième semaine de juin, représente une accélération inattendue du calendrier de l' de l'offre de SpaceX, avançant un processus initialement prévu pour fin juin — aux alentours de l'anniversaire de Musk — ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

L'examen plus rapide que prévu des documents relatifs à l'introduction en bourse de la société par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) a en partie motivé la décision de la société d'avancer le calendrier de cotation, ont ajouté ces sources.

SPCX était auparavant le symbole boursier de l'ETF axé sur les SPAC de Tuttle Capital Management avant que la société ne passe au symbole SPCK en avril. Cette décision avait alors suscité des spéculations sur le fait que SpaceX pourrait choisir ce nouveau symbole boursier.

Reuters a été le premier à rapporter en mars que SpaceX penchait pour une cotation de ses actions au Nasdaq, alors qu’elle cherchait à être rapidement incluse dans l’indice Nasdaq 100 .NDX .

SpaceX n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Nasdaq a refusé de commenter. La SEC n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE DE RÉFÉRENCE

Le Nasdaq a récemment mis en place des règles très attendues de “fast entry” (entrée rapide) afin d’accélérer l’intégration des grandes capitalisations nouvellement cotées dans son indice de référence Nasdaq-100. D’autres opérateurs d’indices de premier plan ont également lancé des règles similaires pour accélérer l’intégration des nouvelles cotations dans leurs indices de référence respectifs.

Cette volonté d’accélérer l’entrée dans les principaux indices intervient alors que des start-ups à forte valorisation comme Anthropic et OpenAI se préparent à entrer en bourse. Les opérateurs boursiers cherchent à dynamiser le pipeline d’introductions en bourse, dans un contexte d’inquiétudes liées à la diminution rapide du nombre de sociétés cotées aux États-Unis.

SpaceX devrait viser une levée de fonds d’environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de tous les temps, comme l’a précédemment rapporté Reuters. L’objectif de 1 750 milliards de dollars représente une hausse significative par rapport à la valorisation combinée de 1 250 milliards de dollars fixée lors de la fusion de SpaceX avec xAI, la start-up d’intelligence artificielle de Musk, en février.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération, tandis que 16 autres banques jouent des rôles plus modestes, couvrant les canaux institutionnels, de détail et internationaux.