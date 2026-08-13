EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Silver Lake serait en pourparlers en vue d'acquérir Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

La société de capital-investissement Silver Lake est en pourparlers pour acquérir Workday WDAY.O , dont la capitalisation boursière s'élève à environ 43 milliards de dollars, dans le cadre d'une opération qui figurerait parmi les plus importantes acquisitions d'entreprises de logiciels de l'histoire, selon des sources proches du dossier.

Silver Lake et l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines et de gestion financière ont mené des discussions au sujet d'une éventuelle transaction ces derniers mois, ont indiqué ces sources. Les négociations se poursuivent et rien ne garantit qu'un accord aboutira, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions.

Ni Silver Lake ni Workday n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’action Workday a chuté d’environ 15% cette année, les investisseurs s’interrogeant sur la pérennité des logiciels traditionnels à l’ère des progrès rapides de l’intelligence artificielle. Le titre a perdu plus de 40% par rapport à son plus haut niveau atteint en 2024.