EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Sachem Head souhaite que Rightmove envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels

L'investisseur activiste Sachem Head fait pression sur la société britannique d'annonces immobilières en ligne Rightmove RMV.L pour qu'elle envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels, ont déclaré quatre sources proches du dossier, alimentant ainsi les spéculations sur un éventuel rachat deux ans après le rejet d'une offre par le conseil d'administration de la société.

Basé à New York, Sachem Head, le fonds spéculatif de 7 milliards de dollars fondé par Scott Ferguson en 2013, a pris une participation dans Rightmove au cours de l’été et détient désormais environ 9 % du capital, a indiqué l’une de ces sources. Cela en ferait le premier actionnaire de la société, selon les données de LSEG.

Les actions de Rightmove ont chuté d’environ 36 % par rapport à leur plus haut niveau atteint en août 2025, alors même que l’indice FTSE 100 de Londres a progressé de 18 % au cours de cette période, ce qui pourrait inciter les investisseurs activistes à faire pression en faveur d’une vente.

Sachem Head a entamé des discussions avec le conseil d’administration de Rightmove, ont indiqué deux de ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car ces discussions sont confidentielles.

Un représentant de Sachem Head a refusé de commenter et Rightmove n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Sachem Head, l’un des investisseurs activistes les plus prospères du secteur, a pour habitude de travailler avec les sociétés cibles à l’abri des regards, et la pression qu’il exerce sur Rightmove pour qu’elle envisage une cession n’a pas été rapportée. Par le passé, Sachem Head s’est montré très actif pour pousser certaines entreprises à se vendre, et Scott Ferguson siégeait au conseil d’administration de Delivery Hero, qui a accepté cette année d’être rachetée par Uber UBER.N .

L’activiste américain estime qu’il existe des moyens pour Rightmove de faire grimper le cours de son action, ont déclaré deux de ces sources.

Sachem Head estime que la direction de Rightmove pourrait accroître le rendement pour les actionnaires en tirant parti de son bilan sous-endetté, ont précisé ces sources.

Plus important encore, Sachem Head fait fortement pression sur Rightmove pour que la société réexamine les avantages d’une cession et renoue le dialogue avec les acquéreurs potentiels, ont-elles ajouté.

Chez Rightmove, les tentatives en vue d’un éventuel accord ont échoué lorsque le conseil d’administration a rejeté l’offre améliorée de 8,29 milliards de dollars de la société australienne REA en 2024.