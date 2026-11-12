EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, RBC supprime des postes clés dans le domaine du climat et de l'ESG dans le cadre d'une réorganisation plus large

La Banque Royale du Canada RY.TO a supprimé au moins trois postes de direction liés au climat, au développement durable et aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) , selon trois personnes proches des décisions de l'établissement bancaire, alors que la plus grande banque canadienne réorganise ses équipes et crée un nouveau poste de vice-présidence chargé des politiques publiques.

Cette réorganisation intervient alors que les banques nord-américaines ont décidé de réduire leur engagement dans les activités liées au climat et à l’ESG, reflétant ainsi l’évolution des priorités économiques et politiques aux États-Unis et au Canada.

Le président Donald Trump a déclaré qu’il considérait le changement climatique comme un canular et a retiré les États-Unis des efforts mondiaux visant à le combattre, tout en proposant un assouplissement des règles régissant les opérations de forage pétrolier et gazier. Au Canada, le Premier ministre Mark Carney a donné la priorité au secteur pétrolier et gazier, dans l’espoir de trouver de nouveaux marchés pour l’énergie canadienne et de protéger l’économie du pays contre les droits de douane américains.

Parmi les postes supprimés par RBC figurent ceux de vice-présidents chargés de la stratégie climatique, des risques ESG, ainsi que de la stratégie et de la performance en matière de développement durable, ont indiqué ces sources à Reuters.

Le porte-parole Andrew Block a déclaré que RBC avait “transféré l’intégralité de l’équipe chargée du climat vers un groupe de politique publique nouvellement créé afin de nous donner une voix plus forte et un impact plus important sur les questions politiques majeures, en mettant l’accent sur le climat et le développement durable”.

RBC a également transféré la fonction de reporting en matière de développement durable vers la division financière , a précisé M. Block.

RBC, qui dispose d’une importante présence aux États-Unis et figure parmi les plus grands prêteurs mondiaux dans le secteur des combustibles fossiles, a été l’une des grandes banques à se retirer l’année dernière d’une coalition mondiale du secteur bancaire sur le climat, que M. Carney avait contribué à mettre en place en 2021 alors qu’il était envoyé spécial des Nations unies pour le climat.

RBC a également abandonné ses objectifs en matière de finance durable pour 2025, invoquant les récentes modifications apportées à la loi canadienne sur la concurrence , qui, selon elle, avaient limité le type d’informations qu’elle pouvait divulguer.

La banque a nommé Emily Head au poste de vice-présidente chargée des politiques publiques; elle supervisera les questions stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les paiements, la prévention de la fraude et des escroqueries, ainsi que le climat, le développement durable et toute une série d’autres enjeux, selon une publication sur LinkedIn lundi.

Mme Head travaille au sein de la banque depuis près de 17 ans; elle occupait jusqu’à présent les fonctions de vice-présidente et de conseillère juridique adjointe.

“Nous avons mis en place, dans l’ensemble de nos activités, des équipes chargées de faire progresser nos engagements en matière de climat et d’accompagner nos clients dans cette transition – et ces équipes ne cessent de s’agrandir”, a déclaré M. Block.