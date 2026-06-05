EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, plusieurs États américains s'apprêtent à intenter une action en justice pour bloquer le rachat de Warner Bros par Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des fluctuations du cours de l'action aux paragraphes 4 et 5, ajout du contexte aux paragraphes 6 à 8) par Jody Godoy

Un groupe d'États américains prépare une action en justice visant à bloquer l'acquisition de Warner Bros

WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour 110 milliards (XX milliards d'euros) de dollars , ont déclaré vendredi à Reuters deux sources proches du dossier. Bien que l'on ne sache pas encore exactement quels États intenteraient cette action, le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait déclaré à Reuters lors d'une interview jeudi que son bureau prendrait prochainement une décision quant à l'opportunité d'agir .

Un porte-parole du bureau de Rob Bonta a refusé de commenter vendredi.

L'action Warner Bros a chuté après l'annonce de cette nouvelle, perdant 1,8%. Les actions de Paramount ont légèrement accentué leurs pertes et ont chuté de 4%

Hollywood et Wall Street suivent de près cette opération à enjeux élevés, qui réunirait certaines des franchises les plus durables de l'industrie du divertissement.

Le projet de transaction a suscité des réactions négatives de la part d'acteurs, de scénaristes et d'autres acteurs d'Hollywood, qui craignent des suppressions d'emplois.

Paramount a nié que l'accord entraînerait une diminution des emplois créatifs, affirmant qu'il faudrait créer davantage de contenu après la transaction pour attirer des abonnés au streaming.