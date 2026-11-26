EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les restrictions américaines sur les puces électroniques et la répression contre la distillation menacent le développement des modèles d'IA en Chine

La société chinoise Z.AI a pris du retard sur le calendrier prévu pour son prochain modèle phare d’IA, tandis que son concurrent Moonshot AI s’attend à ce que l’intervalle entre les versions majeures double, passant de six mois à un an, voire plus, s’il perd l’accès à la puissance de calcul à l’étranger, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Ces détails, qui n’avaient pas été révélés auparavant, montrent comment les efforts déployés par les entreprises américaines d’IA OpenAI et Anthropic ANT.O pour empêcher la « distillation » – une technique par laquelle les développeurs entraînent des modèles à l’aide de réponses générées par des modèles plus performants – ont ralenti le développement de l’IA en Chine. Les dernières restrictions imposées par Washington sur les puces menacent d’entraîner de nouveaux retards.

Ces mesures remettent en cause un avantage clé qui a permis aux entreprises chinoises spécialisées dans l’IA de rivaliser avec leurs concurrents américains malgré des années de contrôles à l’exportation: la capacité à développer des modèles compétitifs à un coût nettement inférieur.

Une règle du département américain du Commerce entrée en vigueur le 19 novembre impose des exigences en matière de licences visant à restreindre l’accès des entreprises chinoises à d’importantes capacités de calcul issues de puces américaines de pointe situées dans des centres de données à l’étranger, ciblant ainsi un moyen d’accéder aux processeurs Nvidia NVDA.O sans les importer.

Z.AI 2513.HK , également connue sous le nom de Zhipu AI, avait prévu de lancer ce mois-ci son prochain modèle phare, le GLM-5.5, mais ne l’a pas encore fait, ont déclaré deux personnes proches du dossier sous couvert d’anonymat.

Ce modèle, conçu avec environ 3 000 milliards de paramètres – une mesure de sa taille –, a été en partie retardé par des mesures de protection de plus en plus efficaces contre la « distillation », a expliqué l’une de ces sources.

Z.AI espérait achever l’entraînement et lancer le modèle d’ici la fin de l’année, mais les nouvelles restrictions américaines en matière de calcul pourraient repousser son lancement au premier trimestre 2027, voire plus tard, a ajouté cette source.

Z.AI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lundi, l’entreprise a publié GLM-5.4, développé à partir d’un modèle existant comportant 750 milliards de paramètres. Z.AI affirme qu’une nouvelle conception lui permet d’égaler les performances de modèles comportant entre 2 000 milliards et 3 000 milliards de paramètres.

Anthropic a déclaré en septembre avoir observé près de 200 millions d’échanges avec ses modèles Claude liés à des campagnes présumées de « distillation » , qu’elle attribue à des développeurs chinois, notamment Alibaba 9988.HK , Moonshot et Z.AI.

OpenAI a formulé des accusations similaires à l’encontre de personnes associées à Moonshot. Anthropic a décrit les mesures qu’elle utilise pour détecter et bloquer la distillation non autorisée, tandis qu’OpenAI a également fait état d’efforts visant à perturber ce type d’activité.

Moonshot n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société avait précédemment rejeté les allégations selon lesquelles les performances de son modèle Kimi K3 auraient été obtenues par distillation, affirmant au journal chinois National Business Daily en juillet que ces gains de performance résultaient de modifications originales apportées à l’architecture sous-jacente.

DES CYCLES DE DÉVELOPPEMENT PLUS LONGS

Basée à Pékin, Moonshot est particulièrement exposée à la nouvelle réglementation américaine car elle loue de la puissance de calcul pour entraîner ses modèles et privilégie les fournisseurs étrangers, a déclaré une personne au fait de ses activités.

En interne, le développeur d’IA s’attend à ce que son intervalle habituel de six mois entre deux versions majeures puisse s’étendre à 12 mois, voire plus, si son accès aux ressources de calcul à l’étranger venait à être totalement coupé, a précisé cette source, ajoutant que la capacité de calcul disponible en Chine ne suffirait pas à combler ce déficit.

Son prochain modèle phare, le Kimi K4, pourrait être reporté jusqu’au milieu de l’année 2027 environ, a estimé cette source. Moonshot a lancé le Kimi K2 en juillet 2025, le K2.5 en janvier et le K3 en juillet.

Moonshot a intensifié ses efforts pour louer de la puissance de calcul en Europe, a déclaré une autre source proche du dossier, confirmant ainsi un précédent reportage de CNBC. L’entreprise prévoit de contacter des fabricants de puces chinois afin d’utiliser leurs processeurs pour l’entraînement, a ajouté cette source.

Les mesures de protection contre la « distillation » ont également ralenti le développement de Moonshot, a déclaré cette source. L’obtention de données d’entraînement à partir des modèles d’Anthropic et d’OpenAI étant devenue de plus en plus difficile, Moonshot a commencé à extraire des données à partir de modèles développés par Google GOOGL.O et Meta META.O , dont les dernières versions en ont fait des sources intéressantes de données d’entraînement, a ajouté cette source.

Google et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

COMBLER LA FAILLE RELATIVE AUX PUCES

Les nouvelles restrictions américaines visant les centres de données à l’étranger font suite à la démission, de courte durée, du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales, notamment avec une femme d’affaires chinoise sans lien de parenté, Alice Huang. Ses relations d’affaires ont fait l’objet d’une attention particulière dans un contexte d’inquiétudes concernant l’accès de la Chine à des technologies Nvidia soumises à des restrictions.

La réglementation s’applique aux installations informatiques des centres de données situés hors des États-Unis dont la capacité dépasse un seuil équivalent à environ 750 puces H100 de Nvidia, dont l’exportation vers la Chine nécessite une licence américaine depuis 2022.

Les opérateurs fournissant déjà des services informatiques concernés avant l’entrée en vigueur de la réglementation disposent de 90 jours pour obtenir les licences nécessaires.

Elle instaure également des obligations de licence pour les expéditions de puces de pointe, notamment les H100, vers la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande et le Brésil, avec des exceptions pour les entreprises américaines éligibles.

Nvidia a demandé à ses partenaires industriels de cesser d’expédier des serveurs vers ces quatre pays d’Asie du Sud-Est, a rapporté jeudi le Financial Times. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le site The Information a rapporté la semaine dernière que Moonshot avait annulé un contrat de 150 millions de dollars visant à accéder aux puces d’IA de pointe « Blackwell » de Nvidia via un centre de données indonésien. Moonshot a refusé de commenter cette information.