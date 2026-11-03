EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les projets de SK Hynix concernant la fabrication de puces à New York se heurtent à un obstacle en raison des restrictions américaines à l'encontre de la Chine

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(Ajout d'informations sur les démarches de l'entreprise auprès du Trésor, de détails sur les puces, ainsi que des paragraphes 14 à 15 et 20)

* Selon certaines sources, Solidigm prévoit un investissement de plus de 45 milliards de dollars pour un projet NAND à Marcy, dans l'État de New York

* Le ministère du Commerce n'aurait pas officiellement refusé d'accorder une licence à SK Hynix pour l'extension de sa production, selon une source

* Les dirigeants de Solidigm ont rencontré des responsables du ministère du Commerce près de dix fois depuis fin août, selon une source

par Karen Freifeld

Les autorités américaines ont suspendu l’octroi des autorisations pour les équipements américains de fabrication de puces dont SK Hynix 000660.KS a besoin pour étendre sa production en Chine, ce qui complique les projets du fabricant sud-coréen de puces visant à implanter de nouvelles usines de puces mémoire dans l’État de New York, selon des personnes proches du dossier.

SK Hynix sollicite des licences d’exportation américaines pour équiper son usine de Dalian, arguant qu’une augmentation de la production sur ce site contribuerait à financer son expansion prévue aux États-Unis. Mais le ministère du Commerce n’a pas encore approuvé ces nouvelles licences, ont indiqué ces sources.

Sa filiale Solidigm prévoit d’investir environ 45 milliards de dollars et de construire deux usines de mémoires NAND à Marcy, dans l’État de New York, ont déclaré deux sources, l’investissement pouvant atteindre environ 100 milliards de dollars à terme. La mémoire NAND est une mémoire qui conserve les données même lorsque l’alimentation est coupée et qui est utilisée pour le stockage dans les centres de données.

L’ADMINISTRATION TRUMP FACE À UN DILEMME POLITIQUE

Ces négociations soulèvent des questions quant à la mesure dans laquelle l’administration Trump est prête à assouplir les garde-fous de sécurité nationale mis en place pour empêcher que la technologie américaine ne serve l’armée chinoise, afin d’attirer les investissements étrangers et de rapatrier la fabrication de puces électroniques sur le sol américain.

"En fin de compte, rien de tout cela n’ira de l’avant sans le feu vert de la Maison Blanche", a déclaré Leland Miller, membre de la Commission d’examen économique et de sécurité États-Unis-Chine, un groupe d’experts bipartite créé par le Congrès américain. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les négociations se poursuivent, ont indiqué ces sources, l’approbation de l’extension du site de Dalian étant au cœur des projets de SK Hynix à New York.

LES RÉUNIONS AU MINISTÈRE DU COMMERCE S’INTENSIFIENT

Les dirigeants de Solidigm, la filiale américaine de SK Hynix, ont rencontré près de dix fois des responsables du ministère du Commerce depuis fin août, a indiqué l’une de ces sources. L’entreprise doit augmenter sa production et développer la fabrication de puces NAND plus sophistiquées en Chine afin de générer les revenus nécessaires à la construction d’une usine aux États-Unis et de rester compétitive, ont précisé ces sources.

Lors d’une réunion la semaine dernière, le sous-secrétaire au Commerce Jeffrey Kessler a réaffirmé sa position selon laquelle les États-Unis ne souhaitaient pas autoriser l’exportation vers la Chine d’autres équipements américains de fabrication de puces destinés à moderniser ou à augmenter les capacités de production, a précisé cette source, bien que le ministère n’ait pas officiellement refusé l’octroi d’une licence d’exportation d’équipements américains destinés à occuper l’espace de salle blanche inoccupé à Dalian. Les deux parties négocient également une licence distincte pour 2027 concernant des équipements destinés à assurer le fonctionnement de l’usine de Dalian, a ajouté cette source.

Lors de la réunion de fin août, le co-directeur général de Solidigm, Richard Chin, et d’autres dirigeants ont rencontré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, ainsi que Jeffrey Kessler, a précisé cette source. Les responsables de l’administration semblaient enthousiastes à l’idée d’un éventuel investissement et de l’implantation d’une usine de mémoires NAND aux États-Unis, et désireux de trouver une solution, a précisé cette source.

Depuis lors, l’entreprise a rédigé plusieurs versions de demandes de licence, tout en affinant ses requêtes en collaboration avec le ministère, a précisé cette source.

Un porte-parole du ministère du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Solidigm a déclaré: "En tant qu’entreprise fondée aux États-Unis et dont le siège social y est situé, Solidigm évalue régulièrement des alternatives stratégiques afin de mieux servir ses clients et de renforcer sa compétitivité à long terme. L’entreprise explore actuellement différentes options pour la construction d’une usine de mémoires NAND sur des sites potentiels à travers le monde. Aucune décision concernant une ligne de conduite spécifique n’a été prise." Solidigm, dont le siège se trouve à Rancho Cordova, en Californie, s’en est tenue à sa déclaration de la semaine dernière. SK Hynix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

LES RESPONSABLES NEW-YORKAIS RESTENT OPTIMISTES

Des représentants de l’entreprise ont également rencontré des responsables du département du Trésor américain, qui devrait lever les restrictions sur les investissements à l’étranger pour permettre à SK Hynix d’acheter des équipements destinés à la Chine, ont indiqué des sources proches du dossier. Le Trésor a répondu qu’il attendrait de voir quelle serait la décision du département du Commerce, a précisé l’une de ces sources.

Le département du Trésor n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Nous espérons avoir une réponse d’ici les deux prochaines semaines", a déclaré Anthony Picente, directeur du comté d’Oneida, dans l’État de New York, où le site proposé serait implanté, ajoutant qu’un crédit d’impôt fédéral à l’investissement expire à la fin de l’année.

Solidigm a envisagé une introduction en bourse pour aider à financer des sites de production aux États-Unis et répondre à la demande croissante en mémoire, mais a suspendu son examen des options d’introduction en bourse compte tenu des conditions récentes du marché et de l’évolution du cours de l’action, a indiqué SK Hynix dans un communiqué du 23 octobre. "L’extension de la capacité de production de Solidigm et le renforcement de sa compétitivité restent des priorités importantes", précise le communiqué.

SK Hynix a conclu en 2020 un accord pour acquérir l’usine NAND d’Intel INTC.O située à Dalian, en Chine, pour un montant de 9 milliards de dollars, et a pris le contrôle de cette usine ainsi que de l’activité de stockage sur disques SSD peu avant que les États-Unis n’instaurent des contrôles à l’exportation très stricts sur les équipements américains de fabrication de puces destinés à ce qu’ils considéraient comme des usines de puces de pointe en Chine.

Dans un premier temps, les États-Unis avaient levé les restrictions pesant sur les usines de fabrication de puces détenues par des capitaux étrangers en Chine. Mais l’année dernière, le ministère du Commerce a révoqué les autorisations permettant aux fabricants de puces étrangers implantés en Chine de recevoir des équipements américains, les qualifiant de "faille de l’ère Biden", et les a remplacées par des licences annuelles autorisant les fournisseurs à expédier certains équipements et certaines technologies vers ces sites, dans la limite de quantités déterminées. Dans un communiqué publié en août 2025, le ministère du Commerce a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de délivrer de licences visant à moderniser la technologie ou à augmenter la capacité des usines de fabrication en Chine.

SK Hynix a déclaré que l’installation d’équipements pour occuper l’espace inoccupé à Dalian n’entraînerait pas d’augmentation de capacité, car la salle blanche avait été construite en 2023. L’entreprise envisage également de produire des produits NAND plus sophistiqués à Dalian, a rapporté Reuters le mois dernier.