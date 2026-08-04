EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les États-Unis auraient utilisé « la quasi-totalité » de leurs missiles de précision à longue portée pendant la guerre contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis auraient utilisé « pratiquement toutes » leurs munitions PrSM et ATACM, selon deux sources

* Les États-Unis ont également utilisé un peu moins de la moitié de leur stock mondial de missiles Tomahawk, selon une source

* Certains responsables craignent que le faible niveau des stocks n'affecte la capacité de réaction des États-Unis si un nouveau conflit venait à éclater

par Erin Banco, Mike Stone et Jonathan Landay

L'armée américaine a épuisé une grande partie de ses stocks de missiles à longue portée de haute précision au cours de sa guerre de cinq mois contre l'Iran , selon trois personnes ayant connaissance de ces données, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'état de préparation de l'armée en vue de futurs conflits.

Ces missiles constituent principalement les armes sol-sol de l’armée de terre, connues sous les noms d’Army Tactical Missile Systems (ATACMS) et de Precision Strike Missiles (PrSM). Les États-Unis ont utilisé « pratiquement toutes » ces armes, selon deux de ces sources.

L’ampleur de la pénurie d’ATACMS et de missiles de frappe de précision dont souffre l’armée n’avait pas été rapportée auparavant. Ces munitions à longue portée constituent un élément important de l’arsenal militaire, permettant des frappes précises à distance sûre. Les ATACMS fournis par les États-Unis ont joué un rôle clé dans la guerre en Ukraine , permettant aux forces ukrainiennes d’attaquer des cibles situées en Russie. Le PrSM est une génération plus récente et plus avancée qui remplacera les ATACMS, dont la portée est plus courte.

Selon les analystes, ces armes – dont le coût s’élève à plus d’un million de dollars chacune – seraient également cruciales dans tout conflit avec la Chine.

Les sources ont refusé de préciser le nombre d’exemplaires de chaque type de munition dont disposaient encore les États-Unis.

Le président Donald Trump a lancé la guerre contre l’Iran conjointement avec Israël en février, prédisant que le conflit serait de courte durée.

Mais alors que la guerre s’éternise, les trois personnes proches du dossier ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la diminution des stocks de missiles pourrait limiter la capacité des États-Unis à dissuader leurs adversaires, notamment la Russie et la Chine.

Une quatrième personne proche du dossier a indiqué que, bien que le Commandement central — qui supervise les forces américaines au Moyen-Orient — ait presque épuisé les missiles terrestres dont il disposait avant le début de la guerre, il a pu se réapprovisionner à partir des stocks militaires américains situés ailleurs dans le monde.

Les sources interrogées pour cet article ont souhaité garder l’anonymat.

Interrogée sur ces données relatives aux stocks, la Maison Blanche a publié une déclaration de Donald Trump, affirmant que les États-Unis disposaient de « bien plus de munitions que n’importe qui d’autre au monde » et « bien plus que ce dont nous avons besoin ».

« Nos entreprises du secteur de la défense produisent actuellement plus de munitions qu’elles ne l’ont jamais fait auparavant, tout en agrandissant leurs usines et en modernisant leurs équipements à un rythme sans précédent », a déclaré Donald Trump.

Les analystes s’accordent à dire que certaines munitions, notamment les obus d’artillerie et plusieurs types de missiles, sont produites à des niveaux records, mais ils soulignent que les stocks pourraient s’avérer bien insuffisants pour faire face à une guerre prolongée.

Lockheed Martin, qui fabrique les ATACMS et les PrSM, ainsi que le système antimissile balistique THAAD, n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant les déclarations de Trump ou les niveaux d’approvisionnement. Raytheon, qui produit les missiles Tomahawk et les intercepteurs Patriot, deux armes américaines majeures, n’a pas non plus répondu dans l’immédiat.

Répondant à une demande de commentaire, le porte-parole en chef du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré: « L’armée américaine est la plus puissante au monde et dispose de tout ce dont elle a besoin pour intervenir au moment et à l’endroit choisis par le président. Nous avons mené à bien de multiples opérations réussies dans l’ensemble des commandements de combat, tout en veillant à ce que l’armée américaine dispose d’un vaste arsenal de capacités pour protéger notre population et nos intérêts. »

Ces chiffres relatifs aux stocks ont circulé au sein du gouvernement fédéral au cours de la semaine dernière, alors que des discussions tendues avaient lieu au sein de l’administration Trump pour déterminer pendant combien de temps encore les États-Unis pourraient continuer à frapper l’Iran sans réduire leurs stocks à des niveaux qui limiteraient la capacité de l’armée à réagir à des crises ailleurs.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES STOCKS D’ARMEMENT

L’une des sources a indiqué que la réduction des stocks d’ATACMS et de PrSM reflétait une décision de l’administration Trump visant à éviter des méthodes plus risquées pour attaquer des cibles iraniennes, telles que l’utilisation d’avions pilotés pour larguer des bombes.

Comme ces armes permettent à l’armée d’attaquer des cibles à distance, les analystes estiment qu’elles seraient précieuses dans une guerre contre un adversaire doté de solides défenses aériennes, comme la Chine. Elles ont été utilisées pour frapper des cibles en Iran, selon un rapport publié en mars par le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Selon ce rapport, les stocks de PrSM étaient initialement faibles, s’agissant d’une munition relativement récente, mais l’armée américaine en a commandé un grand nombre pour 2027. L’armée de terre a indiqué que les ATACMS étaient progressivement retirés du service et que la production s’orientait vers les missiles PrSM, plus récents.

Depuis des semaines, les responsables militaires avertissaient le président que les stocks d’armes défensives — notamment les intercepteurs Patriot, efficaces contre les missiles balistiques — s’amenuisaient, ont indiqué deux de ces sources. La semaine dernière, plusieurs médias ont rapporté que Trump avait décidé de ne pas lancer une nouvelle offensive de grande envergure en Iran, en partie parce que ses conseillers militaires l’avaient mis en garde concernant l’état des stocks américains.

Un responsable américain a contesté ces informations, affirmant que Donald Trump avait choisi de ne pas lancer une nouvelle attaque en raison des pressions exercées par les États du Golfe.

Le conflit au Moyen-Orient a suscité un vif débat sur le pouvoir de Trump de mener des hostilités contre l’Iran sans l’autorisation du Congrès. Aucune demande de déclaration de guerre ni d’autorisation de recourir à la force militaire n’a été soumise au Congrès.

LES STOCKS D'ARMES DÉFENSIVES SONT ÉGALEMENT EN BAISSE

La semaine dernière, le CSIS a publié un rapport estimant qu’entre février et juillet, environ 65 % des missiles intercepteurs Patriot avaient été utilisés et que le nombre de missiles intercepteurs balistiques THAAD dans les stocks américains était inférieur d’au moins 38 % à ce qu’il était au début de la guerre. Les systèmes Patriot et THAAD, qui détectent et détruisent les missiles ennemis, comptent parmi les plus efficaces de l’arsenal américain.

Bien que Reuters n’ait pas eu accès aux chiffres relatifs aux stocks, ces chiffres correspondent aux données internes américaines, ont indiqué deux des sources.

Les États-Unis ont également utilisé un peu moins de la moitié de leur stock mondial de missiles de croisière Tomahawk, généralement lancés depuis des navires, depuis le début de la guerre, a déclaré l’une des sources.

Reuters n’a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante.

Le Tomahawk est une arme de la Marine, lancée depuis des destroyers, des croiseurs et des sous-marins, et constitue depuis longtemps le principal moyen dont dispose la Marine pour frapper des cibles fortement défendues sans mettre en danger des pilotes.

Raytheon, une filiale de RTX RTX.N , a conclu un accord provisoire pluriannuel avec le Pentagone visant à accroître la production de Tomahawk, parallèlement à l’augmentation de la production d’autres munitions, alors que Washington s’efforce de reconstituer ses stocks.