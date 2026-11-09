EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les banques chinoises augmentent les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars, alors que Pékin cherche à tempérer la hausse du yuan

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* Les taux des dépôts en dollars des banques d'État ont augmenté de 120 points de base depuis juin, selon certaines sources

* Les taux en dollars chinois sont compétitifs par rapport à ceux de Hong Kong et des États-Unis

* Cette mesure soutient le yuan alors que les autorités freinent sa longue remontée

Plusieurs banques chinoises relèvent fortement les taux des dépôts en dollars, parfois au-delà des taux de référence américains, dans le cadre de mesures d'une rapidité inhabituelle qui, selon les banquiers, attirent des liquidités et pourraient tempérer la hausse du yuan chinois.

La hausse des taux des dépôts en dollars incite les épargnants et les exportateurs à placer leurs liquidités en dollars plutôt qu’en yuan, dont le rendement est faible, ce qui pourrait ralentir une longue phase de hausse de la monnaie qui a commencé à réduire les marges déjà minces des exportateurs .

Selon des sources au sein de ces établissements, plus de six banques, qu’il s’agisse d’établissements publics, de banques par actions ou d’établissements étrangers, ont, ces dernières semaines, relevé les taux des dépôts en dollars à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis au moins 2023.

Tous les banquiers interrogés par Reuters ont souhaité garder l’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer dans les médias.

Ces hausses s’inscrivent dans la continuité d’une tendance à la hausse, observée depuis plusieurs mois , des taux des dépôts en dollars en Chine.

Mais ces dernières mesures, qui n’avaient pas été rapportées auparavant, montrent que la tendance s’accélère, marquent la fin d’un plafonnement de facto des taux en dollars pratiqués par les banques d’État et suggèrent que les efforts visant à freiner la hausse du yuan s’intensifient.

Reuters n’a pas pu déterminer si les décideurs politiques avaient donné pour instruction aux banques de relever les taux des dépôts en dollars. La Banque populaire de Chine, qui émet généralement des orientations informelles sur ces taux à l’intention des banques d’État, n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par fax.

Ces hausses interviennent dans le cadre de mesures parmi les plus énergiques jamais prises pour freiner la remontée du yuan, qui s’est apprécié d’environ 10 % par rapport au dollar depuis début 2025, la Banque populaire de Chine ayant annoncé mardi qu’elle augmenterait les réserves en devises étrangères que les banques sont tenues de détenir.

«Le taux de change actuel n’est pas particulièrement favorable aux exportateurs», a déclaré un responsable d’une banque d’État, où les taux de dépôt auraient augmenté d’environ 80 points de base au cours des derniers mois pour atteindre 4,5 % fin octobre.

Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2023, à comparer aux taux avoisinant les 4,8 % pratiqués par les banques américaines, selon les données de LSEG USDDEPO= .

« Pour éviter d’être contraintes de reconvertir les devises étrangères en yuans, les banques peuvent contribuer à compenser une partie de la pression », a expliqué cette source.

Les exportateurs et les particuliers profitaient de ces taux plus élevés pour effectuer des dépôts, ont indiqué deux sources issues de banques différentes.

Les banques chinoises ont utilisé leurs dollars pour acheter

des bons du Trésor américain , a rapporté Reuters en septembre, marquant un changement dans leur stratégie d’investissement. Certaines banques ont continué à le faire, a déclaré une source au sein d’une banque par actions qui a acheté des bons du Trésor.

LES TAUX DE DÉPÔT DÉCOURAGENT LES VENTES DE DOLLARS

Dans une autre banque d’État, les taux des dépôts en dollars ont été relevés à deux reprises en deux semaines et les taux à un an dépassent désormais les 4 % pour les soldes supérieurs à 50 000 dollars, selon une source ayant une connaissance directe des taux proposés, qui a indiqué que cela attirait les dépôts.

Cela représente une hausse d’environ 120 points de base par rapport à il y a quelques mois à peine, lorsque les établissements de crédit d’État ont commencé à faire passer leurs taux de dépôt au-delà du plafond de 2,8 % imposé en 2023.

Au cours de la même période, les banques chinoises ont réduit à plusieurs reprises les taux des dépôts en yuan afin d’alléger la pression sur leurs marges et de stimuler la consommation, ce qui a ramené les taux des dépôts en monnaie locale chez les principaux prêteurs d’État à seulement 0,95 %.

Une troisième banque d’État a proposé d’aligner ses taux sur le taux américain de financement au jour le jour garanti ( USDSOFR ), actuellement à 3,97 %, pour les dépôts en dollars de certains de ses clients les plus solvables, a indiqué une autre source au sein de cette banque.

Par ailleurs, plusieurs banques étrangères proposent des dépôts en dollars à des taux supérieurs à 4 %, ont indiqué les banquiers.

Les banquiers ont déclaré ne pas avoir été informés des raisons de ces hausses de taux. Au-delà de la compensation accordée aux exportateurs, qui ont été pénalisés par l’appréciation du yuan, une source a indiqué que ces hausses pourraient également viser à contrebalancer les achats habituels de yuan en fin d’année, lorsque les entreprises vendent des dollars pour financer les primes et satisfaire aux exigences comptables et administratives.

Ces hausses reflètent également en partie la hausse des taux aux États-Unis, où la Réserve fédérale a relevé en septembre son objectif de taux au jour le jour de 25 points de base, le portant à 3,75-4 %.

Mais les banques chinoises ont agi plus rapidement que la Fed et, pour la première fois depuis des années, leurs taux sont compétitifs par rapport aux taux offshore, qui se situent à Hong Kong juste en dessous de 4 %, selon les offres publiées en ligne, ce qui pourrait également attirer des dollars étrangers vers les banques chinoises.

«La hausse des taux des dépôts en dollars américains pourrait avoir pour objectif de conserver ces dépôts et de maintenir un financement en dollars stable», a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING.

« Des taux de dépôt en dollars plus élevés pourraient dissuader certains exportateurs de convertir leurs soldes en dollars accumulés en yuans, ce qui pourrait réduire en partie la pression à la hausse sur le yuan. »

Des excédents commerciaux records ont progressivement fait grimper l’ CNY=CFXS du yuan depuis près de deux ans, et celui-ci a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis quatre ans, à 6,6449 pour un dollar. Les dépôts en devises étrangères ont atteint un niveau record de 1.200 milliards de dollars à la fin septembre, en hausse de 17,7 % par rapport à l’année précédente, selon les données de la Banque populaire de Chine (PBOC).