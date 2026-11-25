EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le Royaume-Uni avance avec ses projets d'extension du BBC iPlayer afin d'autoriser la publicité et les contenus concurrents

Le Royaume-Uni avance sur des projets visant à ouvrir le BBC iPlayer à la publicité et aux diffuseurs concurrents, ce qui pourrait ouvrir la voie à une refonte de la plateforme de streaming, selon deux personnes proches du dossier.

Cette proposition représenterait une extension significative du rôle de l’iPlayer en tant que plateforme dédiée aux programmes de la BBC; l’une de ces sources a indiqué que la mise à niveau technologique nécessaire pourrait coûter des dizaines de millions de livres sterling.

L'investissement technologique potentiel visant à permettre à iPlayer de diffuser de la publicité associée à des contenus provenant de chaînes concurrentes, notamment Channel 4, n'avait pas été évoqué auparavant. Il s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges menés par les diffuseurs britanniques pour rivaliser avec les services de streaming mondiaux tels que Netflix NFLX.O , Disney+ DIS.N et Amazon Prime Video AMZN.O .

Ce changement devrait figurer dans un livre blanc sur le renouvellement de la charte de la BBC , attendu d’ici la fin de l’année, qui exposera la position du gouvernement concernant le financement, la gouvernance et la mission du radiodiffuseur public à partir de 2028, ont indiqué ces deux personnes.

La BBC a rappelé les propos de son directeur général, Matt Brittin, qui avait déclaré en juillet qu’une opportunité pour Channel 4 serait “de s’associer à la BBC, de diffuser ses contenus sur l’iPlayer, tout en continuant à être financée par la publicité”.

Le modèle de financement actuel de la BBC repose sur une redevance versée par les foyers disposant d’un téléviseur.

Cette proposition pourrait également permettre à la BBC de diffuser de la publicité autour de certains de ses propres contenus, ce qui est interdit par sa charte actuelle, a ajouté la première source. Le gouvernement avait indiqué l’année dernière qu’une des options envisagées consistait à autoriser la publicité autour des anciens contenus du BBC iPlayer.

Cet investissement pourrait être financé par la branche commerciale de la BBC, les fonds étant récupérés au fil du temps grâce aux redevances facturées aux fournisseurs de contenus tiers, a précisé la première source.

Une mise à niveau de l’iPlayer permettrait également à UKTV, le diffuseur commercial détenu par la BBC qui exploite des chaînes financées par la publicité telles que U&Drama et U&Dave, d’intégrer du contenu à la plateforme, ont déclaré ces deux sources.

D'autres diffuseurs, notamment ITV ITV.L , pourraient se joindre au projet à terme, a ajouté la deuxième source, ce qui pourrait déboucher sur la création d'une plateforme commune proposant un éventail plus large de contenus télévisés britanniques.

Ce projet fait écho au “Project Kangaroo”, un projet de joint-venture de streaming entre la BBC, ITV et Channel 4 qui avait été bloqué par les régulateurs britanniques en 2009. Depuis lors, les services de streaming et YouTube GOOGL.O ont conquis une part croissante de l’audience.

UNE PLATEFORME PARTAGÉE POUR LES DIFFUSEURS BRITANNIQUES

Le gouvernement britannique a déclaré à Reuters qu’il savait que Channel 4 et la BBC étaient ouverts à la collaboration et au partenariat.

“Nous continuons à soutenir et à encourager tous les diffuseurs de service public à explorer des partenariats stratégiques qui profitent à leur public et à la pérennité de l’écosystème des médias de service public dans son ensemble”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Culture, des Médias et des Sports.

“La BBC doit être financée selon un modèle durable et équitable. Dans le cadre de la révision de la charte de la BBC, nous examinons toute une série d’options, notamment la manière dont la redevance pourrait être réformée, mais aucune décision définitive n’a encore été prise.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Comme nous l’avons déjà indiqué, nous estimons qu’une collaboration accrue entre tous les diffuseurs de service public est essentielle pour garantir la prospérité du secteur sur un marché mondial hautement concurrentiel.”

La directrice générale de Channel 4, Priya Dogra, a déclaré ce mois-ci aux législateurs que l’idée de l’iPlayer “méritait d’être explorée”, tout en précisant que les détails devaient encore être réglés, notamment le fonctionnement de la publicité.

Les diffuseurs britanniques diffusent de plus en plus leurs contenus via des plateformes concurrentes afin d’atteindre de nouveaux publics. Channel 4 proposera certains programmes sur Disney+ l’année prochaine, tandis que la BBC teste actuellement la diffusion de programmes pour enfants de la chaîne CBeebies sur Netflix.

L’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des médias, a indiqué en juillet que 26 % des téléspectateurs britanniques se tournaient d’abord vers Netflix pour choisir ce qu’ils allaient regarder, contre 25 % pour la BBC.

Dans sa contribution de mars à la révision de la charte de la BBC, la BBC a proposé d’étudier l’intégration de UKTV dans l’iPlayer tout en le maintenant distinct des contenus et services de la marque BBC.