EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le fonds souverain saoudien PIF serait sur le point d'obtenir l'accord de l'UE pour son opération sur Electronic Arts, conformément aux règles en matière de subventions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Un groupe d’investisseurs, dont le Fonds public d’investissement saoudien, s’apprête à obtenir l’autorisation de l’Union européenne pour son rachat, d’un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , conformément aux règles de l’UE en matière de subventions, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le fonds souverain saoudien, d’une valeur de 1 000 milliards de dollars, Affinity Partners (dirigé par Jared Kushner) et la société de capital-investissement Silver Lake ont annoncé en septembre dernier cette opération, qui constitue le plus grand rachat par endettement de l’histoire .

Cette opération marque une avancée majeure pour le PIF dans ses efforts visant à devenir une plaque tournante mondiale des jeux vidéo et du sport, en misant sur la valeur durable des franchises de jeux à succès alors que le secteur se remet d’un ralentissement prolongé.

Elle souligne également la diversification du royaume, qui passe du pétrole aux infrastructures, au tourisme, au sport, aux jeux vidéo et à d’autres secteurs.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence de l’UE, devrait valider l’opération à l’issue de son examen préliminaire au titre de son règlement sur les subventions étrangères (FSR) le 30 juillet, ont indiqué ces sources.

La Commission n’a pas souhaité faire de commentaires. Le PIF et Electronic Arts n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires adressées par e-mail.

Le règlement sur les subventions étrangères (FSR) vise à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne, qui compte 27 États membres.

L'opération devrait également obtenir l'autorisation inconditionnelle de l'UE en vertu des règles sur les concentrations, à l'issue de l'examen préliminaire prévu le 22 juillet. Deux opérations antérieures impliquant des entreprises du Moyen-Orient – l’acquisition par la compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi ADNOC de la société chimique allemande Covestro et l’offre du groupe de télécommunications émirati e& sur certaines parties de l’opérateur tchèque PPF – n’ont été autorisées qu’après de longues enquêtes et la mise en place de mesures correctives.