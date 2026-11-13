EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le consortium Brookfield-CPPIB passe à la phase suivante du processus de vente d'Uniper

Un consortium composé de Brookfield BN.TO et du CPPIB figure parmi les candidats ayant accédé à la phase suivante du processus d'acquisition de la société d'électricité publique allemande Uniper UN0k.DE , selon deux personnes proches du dossier.

Un porte-parole du consortium n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les soumissionnaires, parmi lesquels figurent le norvégien Equinor, EPH (dirigée par Daniel Kretinsky) et un consortium composé de KKR KKR.N et de RWE RWEG.DE , ont soumis des offres indicatives pour Uniper en septembre et attendent depuis la réponse du gouvernement allemand.

Berlin cherche actuellement à réduire sa participation dans Uniper à une minorité de blocage, soit par le biais d’une cession à un acteur stratégique ou financier, soit en vendant des actions dans le cadre d’une « réintroduction en bourse » (re-IPO), une opération qui pourrait valoriser l’entreprise à hauteur de 14 milliards d’euros (15,4 milliards de dollars).

L'une de ces sources a indiqué qu'EPH n'avait pas été invitée à participer au prochain tour d'appel d'offres, qui déboucherait sur une offre ferme.

EPH n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

(1 dollar = 0,9065 euro)