EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le consortium Brookfield-CPPIB passe à la phase suivante du processus de vente d'Uniper

Un consortium composé de Brookfield BN.TO , < , de BAM.N> et du CPPIB figure parmi les candidats ayant accédé à la prochaine étape du processus d’acquisition du groupe énergétique public allemand Uniper UN0k.DE , selon trois sources proches du dossier.

Un porte-parole du consortium a refusé de commenter.

Les soumissionnaires, parmi lesquels figurent le norvégien Equinor EQNR.OL , la société EPH du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et un consortium composé de KKR KKR.N et de RWE RWEG.DE , ont soumis des offres indicatives pour Uniper en septembre et attendent depuis la réponse du gouvernement allemand.

Les candidats ont été informés vendredi de la prochaine étape, a indiqué une autre source.

Berlin cherche actuellement à réduire sa participation dans Uniper à une minorité de blocage, soit par le biais d’une cession à un acteur stratégique ou financier, soit en vendant des actions dans le cadre d’une « re-IPO », une opération qui pourrait valoriser l’entreprise à hauteur de 14 milliards d’euros (15,4 milliards de dollars) si l’on inclut la trésorerie nette.

Cette entreprise du secteur de l’énergie, premier importateur de gaz en Allemagne, a été renflouée par le gouvernement allemand en 2022 à hauteur de 13,5 milliards d’euros afin de la sauver de la faillite après que son ancien principal fournisseur, Gazprom GAZP.MM , eut suspendu ses livraisons de gaz à la suite de la guerre en Ukraine.

Equinor, ainsi que le consortium formé par KKR et RWE, se sont également qualifiés pour la prochaine étape, qui déboucherait sur une offre ferme, ont indiqué deux de ces sources.

L'une de ces sources a précisé qu'EPH n'avait pas été invité à participer à la prochaine étape.

Le ministère allemand des Finances, qui gère la participation de 99,12 % détenue par Berlin dans Uniper, ainsi qu’EPH n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

Equinor, KKR et RWE ont tous refusé de commenter.

(1 dollar = 0,9065 euro)