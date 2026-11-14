EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, le consortium Brookfield-CPPIB passe à la phase suivante du processus de vente d'Uniper

Un consortium regroupant Brookfield et l'Office d'investissement du régime de retraite du Canada figure parmi les candidats qui se sont qualifiés pour la prochaine étape de la vente de l'énergéticien public allemand Uniper UN0k.DE , selon trois sources proches du dossier.

Les soumissionnaires, parmi lesquels figurent le norvégien Equinor EQNR.OL , la société EPH du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et un consortium composé de KKR KKR.N et de RWE RWEG.DE , ont soumis des offres indicatives pour Uniper en septembre et attendent depuis la réponse du gouvernement allemand.

Les candidats ont été informés vendredi de la prochaine étape, qui débouchera sur des offres fermes, a indiqué une autre source.

Equinor reste également dans la course, ont déclaré deux de ces personnes, tandis que Bloomberg a rapporté que la société britannique Centrica CNA.L était également passée à l'étape suivante.

EPH et le groupe KKR-RWE n’ont pas poursuivi la procédure, a précisé l’une de ces sources.

Berlin cherche actuellement à réduire sa participation dans Uniper à une minorité de blocage, soit par une cession à un acteur stratégique ou financier, soit par la vente d’actions dans le cadre d’une « re-IPO », une opération qui pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 14 milliards d’euros (15,4 milliards de dollars) si l’on inclut la trésorerie nette.

Cette entreprise énergétique, premier importateur de gaz d’Allemagne, a été renflouée par le gouvernement allemand en 2022 à hauteur de 13,5 milliards d’euros afin de la sauver de la faillite après que son ancien principal fournisseur, Gazprom GAZP.MM , eut suspendu ses livraisons de gaz à la suite de la guerre en Ukraine.

Le ministère allemand des Finances, qui supervise la participation de 99,12 % détenue par Berlin dans Uniper, ainsi que Brookfield BN.TO , BAM.N , le CPPIB, Equinor, KKR, RWE et Centrica ont également refusé de commenter.

EPH n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

($1 = 0,9065 euro)