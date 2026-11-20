La Commission américaine des opérations boursières (SEC) enquête sur les pratiques comptables de Nvidia NVDA.N , ont déclaré deux personnes informées du dossier, ce qui vient s’ajouter aux ennuis judiciaires auxquels est confronté le géant des puces électroniques, déjà secoué par des scandales.

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que la SEC enquêtait sur Nvidia, sans toutefois pouvoir préciser l’objet de cette enquête. Ces sources, qui se sont confiées à Reuters sous couvert d’anonymat pour évoquer des questions confidentielles, ont indiqué que les services chargés de l’application de la réglementation au sein de la SEC examinaient minutieusement d’éventuels problèmes comptables au sein de l’entreprise.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter. Les porte-parole de Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement quand la SEC a ouvert son enquête ni quels problèmes comptables potentiels l’organisme de surveillance examine exactement. Les enquêtes ne constituent pas une preuve d’actes répréhensibles et beaucoup d’entre elles se clôturent sans déboucher sur des mesures coercitives.

Néanmoins, le fait que l’enquête porte sur des questions comptables – ce que Reuters rapporte pour la première fois – accentue la pression sur Nvidia, dont les investisseurs sont encore sous le choc des révélations concernant les relations extraconjugales de l’ancien directeur général Jensen Huang, notamment avec Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise. La Chine a nié qu’elle soit une espionne.

Alice Huang dirigeait Megaspeed, une société basée à Singapour qui a longtemps été un important client de Nvidia en matière de puces, ont indiqué des sources proches du dossier. Les autorités américaines mènent une enquête sur Megaspeed depuis 2024 concernant d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation liées à des livraisons présumées de puces d’IA Nvidia vers la Chine, ont déclaré cette semaine les départements américains de la Justice et du Commerce .

Cette crise a fait chuter de plus d’un tiers le cours de l’action de Nvidia, pilier du boom de l’IA, et a attisé les appels à Washington en faveur d’une action plus ferme face aux menaces technologiques posées par Pékin.

Megaspeed a déclaré qu’Alice Huang avait quitté l’entreprise en août 2025 et qu’elle menait des « activités commerciales légales ». Reuters n’a pas réussi à joindre Alice Huang. Jensen Huang a admis avoir eu une liaison dans un communiqué publié le 8 novembre à la suite des informations faisant état de sa relation avec Alice Huang, sans toutefois la nommer.

L’enquête de la SEC est le dernier épisode en date des démêlés judiciaires de Nvidia. Le ministère de la Justice examine également l’opération de 12,9 milliards de dollars visant à racheter la plateforme open source Hugging Face, parallèlement à une enquête plus large sur la concurrence portant sur les acquisitions et les pratiques de l’entreprise, a rapporté Reuters le mois dernier .

LE CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE À SINGAPOUR DE NOUVEAU AU CENTRE DE L’ACTUALITÉ

L’année dernière, Nvidia a modifié la manière dont elle présente ses chiffres d’affaires par zone géographique, en se basant sur le siège social de ses clients plutôt que sur leurs adresses de facturation, ce qui, selon elle, refléterait mieux la répartition géographique de son chiffre d’affaires. Ce changement a eu pour conséquence que Singapour a été retirée de sa ventilation géographique.

Le Financial Times, citant les comptes de l’entreprise, a rapporté mardi que Nvidia avait procédé à ce changement alors même que les ventes à Singapour avaient grimpé en flèche pour représenter près de la moitié de son chiffre d’affaires mondial.

Ce changement comptable a de nouveau attiré l’attention de la presse à la suite du scandale Alice Huang.

L’Asie du Sud-Est est devenue une plaque tournante de la contrebande de puces vers la Chine depuis que l’administration Biden a interdit les exportations de puces d’IA de pointe vers ce pays, craignant qu’elles ne renforcent le potentiel militaire de Pékin.

Les analystes et les investisseurs s’inquiètent également de plus en plus des accords de financement circulaires liés à l’IA, dans le cadre desquels des fabricants de puces, dont Nvidia , ont mis en place des montages financiers complexes pour aider leurs clients à financer l’achat de leurs puces et la construction d’ infrastructures d’IA coûteuses, telles que des centres de données. Nvidia a soutenu des entreprises spécialisées dans l’IA et des fournisseurs de services cloud, et a fourni des garanties liées à des projets de centres de données utilisant son équipement.

Les détracteurs affirment que de tels montages peuvent compliquer l’évaluation, par les investisseurs, de la qualité des revenus des fabricants de puces et de leur véritable exposition financière. S’adressant à Reuters le mois dernier , David Woodcock, responsable de l’application de la réglementation à la SEC, a déclaré que l’agence examinait les informations financières publiées par les entreprises d’IA afin de s’assurer que les émetteurs fournissent aux investisseurs une vision complète des risques potentiels.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de mardi , Colette Kress, directrice générale par intérim et ancienne directrice financière de Nvidia, a déclaré que l’entreprise était fière de son rôle dans le soutien au secteur de l’IA, mais qu’elle se montrerait désormais beaucoup plus sélective concernant les accords de financement dans ce secteur.

Sous la présidence de Donald Trump, la SEC a réduit ses activités de contrôle, affirmant qu’elle se concentrerait sur les fraudes boursières classiques, notamment les infractions comptables qui constituent depuis longtemps un pilier de son action. Elle a récemment mis en place une nouvelle unité chargée de l’information financière et de la comptabilité au sein de sa division chargée de l’application de la loi, dans le but de mener des enquêtes dans les domaines de la comptabilité et de l’audit.