EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la banque canadienne BMO ferait son retour dans les services bancaires d'investissement liés au secteur pétrolier et gazier américain

La Banque de Montréal BMO.TO relance ses services de banque d'investissement destinés aux entreprises du secteur pétrolier et gazier aux États-Unis, six ans après s'en être retirée, et recrute des banquiers du groupe Mizuho Financial Group 8411.T dans le cadre de cette initiative, ont indiqué des sources proches du dossier.

La branche de banque d’investissement de la banque, BMO Capital Markets, recrute Ali Akbar pour diriger son nouveau pôle dédié au secteur de l’énergie aux États-Unis, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car elles évoquaient des informations confidentielles.

Spécialisé dans les entreprises du secteur « midstream » et d’autres opérateurs d’infrastructures énergétiques, M. Akbar est un négociateur chevronné qui compte plus de 25 ans d’expérience dans la banque d’investissement. Il a récemment travaillé chez Mizuho et sa filiale Greenhill, et auparavant chez RBC Capital Markets et Deutsche Bank, selon un profil en ligne.

BMO débauche également d’autres banquiers spécialisés dans le secteur de l’énergie chez Mizuho, qui rejoindront M. Akbar l’année prochaine, après une période standard connue dans le secteur sous le nom de « congé de jardinage », ont indiqué les sources. L’identité des autres banquiers n’a pas pu être établie.

BMO et Mizuho n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Le retour de BMO dans la banque d’investissement liée au pétrole et au gaz aux États-Unis intervient à un moment où le secteur énergétique américain se porte à merveille, soutenu par le rôle crucial du gaz naturel dans la production d’électricité pour accompagner le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, ainsi que par la stabilité de l’environnement opérationnel du pays, loin des zones de conflit en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

Cette situation a favorisé l’activité de fusions-acquisitions, les opérateurs procédant à des acquisitions pour stimuler leur croissance , tandis que des acheteurs étrangers et des investisseurs non traditionnels se sont laissés séduire par ces opportunités.

BMO s’est retiré des activités de banque d’investissement dans le secteur pétrolier et gazier hors du Canada fin 2020, à l’issue d’une année où la pandémie de COVID-19 a décimé la demande en énergie, où les cours du brut sont passés en territoire négatif pour la première fois de l’histoire et où des dizaines de sociétés pétrolières et gazières américaines ont été contraintes de se placer sous la protection de la loi sur les faillites.

Le marché énergétique nord-américain a montré des signes d’interconnexion croissante au cours des deux dernières années. Les sociétés canadiennes d’oléoducs continuent de développer leurs activités déjà importantes au sud de la frontière, tandis que les producteurs d’énergie américains se tournent vers le Canada à mesure que les principaux gisements de schiste de leur marché national s’épuisent.