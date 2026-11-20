La Commission américaine des opérations boursières (SEC) enquête sur les pratiques comptables de Nvidia NVDA.N , ont déclaré deux personnes informées du dossier, ce qui vient s’ajouter aux ennuis judiciaires auxquels est confronté le géant des puces électroniques, déjà secoué par des scandales.

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que la SEC enquêtait sur Nvidia, sans toutefois pouvoir préciser l’objet de cette enquête. Ces sources, qui se sont confiées à Reuters sous couvert d’anonymat pour évoquer des questions confidentielles, ont indiqué que les services chargés de l’application de la réglementation au sein de la SEC examinaient minutieusement d’éventuels problèmes comptables au sein de l’entreprise.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter. Les porte-parole de Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement quand la SEC a ouvert son enquête ni quels problèmes comptables potentiels l’organisme de surveillance examine exactement. Les enquêtes ne constituent pas une preuve d’actes répréhensibles et beaucoup d’entre elles se clôturent sans donner lieu à des mesures coercitives.

Néanmoins, le fait que l’enquête porte sur des questions comptables – ce que Reuters rapporte pour la première fois – accentue la pression sur Nvidia, dont les investisseurs sont encore sous le choc des révélations concernant les relations extraconjugales de l’ancien directeur général Jensen Huang, notamment avec Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise. La Chine a nié qu’elle soit une espionne.

Alice Huang dirigeait Megaspeed, une société basée à Singapour qui a longtemps été un important client de Nvidia pour ses puces, ont indiqué des sources proches du dossier. Les autorités américaines enquêtent sur Megaspeed depuis 2024 pour d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation liées à des expéditions présumées de puces d’IA de Nvidia vers la Chine, ont déclaré cette semaine les départements américains de la Justice et du Commerce .

Cette crise a fait chuter de plus d’un tiers le cours de l’action de Nvidia, pilier du boom de l’IA, et a ravivé à Washington les appels en faveur d’une action plus ferme face aux menaces technologiques posées par Pékin.

Megaspeed a déclaré qu’Alice Huang avait quitté l’entreprise en août 2025 et qu’elle menait des « activités commerciales légales ». Reuters n’a pas réussi à joindre Alice Huang. Jensen Huang a admis avoir eu une liaison dans un communiqué publié le 8 novembre à la suite des informations faisant état de sa relation avec Alice Huang, sans toutefois la nommer.

L’enquête de la SEC est la dernière en date des démêlés judiciaires de Nvidia. Le ministère de la Justice examine également l’accord de 12,9 milliards de dollars conclu par Nvidia pour racheter la plateforme open source Hugging Face, parallèlement à une enquête antitrust plus large portant sur les acquisitions et les pratiques de l’entreprise, a rapporté Reuters le mois dernier .