EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, l'ancien directeur général de Nvidia, Huang, aurait eu une relation avec une deuxième employée

Jensen Huang, l'ancien directeur général de Nvidia, a entretenu une relation intime avec une deuxième employée, selon deux sources proches du dossier, a appris Reuters.

Cette révélation fait suite à deux autres relations extraconjugales qui ont conduit à sa démission jeudi. Les deux femmes sont Alice Huang, que les services de renseignement américains soupçonnent d’être une espionne chinoise, et Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge des soins de santé.

Reuters ne divulgue pas l'identité de la deuxième employée. Les tentatives pour joindre cette femme sont restées vaines.

Nvidia a refusé de commenter. Mme Powell, Jensen Huang et un représentant du conseil d’administration de Nvidia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter.

Jensen Huang a admis avoir eu une liaison dans un communiqué publié le 8 novembre à la suite des informations faisant état de sa relation avec Alice Huang, sans toutefois la nommer.

La décision de l’ancien directeur général de Nvidia de démissionner de l’entreprise pourrait perturber le secteur de l’IA qu’il a contribué à façonner. Nvidia a mis à profit sa puissance financière pour contribuer à la création d’un écosystème autour de l’IA grâce à des montages financiers complexes facilitant l’achat de ses puces. Pour ce faire, l’entreprise a soutenu des sociétés de cloud computing et des laboratoires d’IA.

Les pressions exercées sur Jensen Huang, âgé de 63 ans et marié, pour qu’il démissionne se sont intensifiées après les révélations concernant sa liaison avec Alice Huang.

Le conseil d’administration de Nvidia a nommé la directrice financière Colette Kress au poste de directrice générale par intérim, le temps de trouver un remplaçant à Jensen Huang. Le conseil examine actuellement des candidatures internes et externes pour ce poste.

Au début du mois, le conseil d’administration de Nvidia a lancé une enquête, menée par des administrateurs indépendants avec l’aide d’un conseiller juridique externe, afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Il avait également exprimé sa confiance en lui à cette époque.

Jeudi, l'action a chuté de 5,5 % dans un marché très animé. Elle a perdu plus de 30 % de sa valeur depuis son plus haut niveau atteint début octobre.