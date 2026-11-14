EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, l'ancien directeur général de Nvidia aurait menti à l'un de ses principaux avocats au sujet de sa liaison avec une femme d'affaires chinoise

L'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a induit en erreur plusieurs dirigeants de l'entreprise, dont le directeur juridique Tim Teter et la directrice marketing Alison Wagonfeld, quant à la nature de sa relation avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang, avec laquelle il entretenait une liaison, selon deux personnes proches du dossier et des échanges internes consultés par Reuters.

Reuters a examiné plusieurs échanges datant du mois d’octobre, à condition de ne pas citer les messages mot pour mot. L’agence de presse est la première à faire état de cette correspondance.

Jeudi, M. Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia, marquant ainsi une chute spectaculaire depuis les sommets de l’industrie des semi-conducteurs, où il était un pionnier des technologies au cœur du récent essor de l’intelligence artificielle.

Il s’est excusé dimanche dans un communiqué d’avoir été infidèle à son épouse et d’avoir déçu l’entreprise. Son communiqué ne mentionnait pas spécifiquement Alice Huang, une ancienne cadre supérieure de Megaspeed International, client de Nvidia, sur laquelle les États-Unis menaient une enquête pour espionnage potentiel au profit de la Chine. Jensen Huang et Alice Huang partagent le même nom de famille mais ne sont pas apparentés.

Le New York Times a rapporté en début de semaine que M. Huang avait également entretenu une relation extraconjugale avec une employée de Nvidia, et Reuters a rapporté jeudi que M. Huang avait eu une autre relation intime avec une autre employée de Nvidia.

M. Teter n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mme Wagonfeld n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant de l’ancien directeur général Huang et un porte-parole de Nvidia ont refusé de commenter. Un appel téléphonique et un e-mail envoyés aux coordonnées figurant sur la carte de visite d’Alice Huang sont restés sans réponse.

À l’automne 2025 et en octobre 2026, en réponse à des questions de la presse qui avaient attiré l’attention de certains dirigeants de Nvidia sur sa relation avec Megaspeed et Alice Huang , M. Huang a à chaque fois qualifié leurs interactions d’appropriées, ont déclaré ces personnes sous couvert d’anonymat. Reuters n’a examiné que les messages échangés en octobre, et non ceux de 2025.

Dans deux messages distincts envoyés en octobre, M. Huang a déclaré aux dirigeants de Nvidia, notamment M. Teter et Mme Wagonfeld, que ces échanges relevaient de relations commerciales courantes avec des clients. Dans d’autres messages, M. Huang a affirmé le caractère habituel de ses interactions avec Megaspeed.

Jensen Huang, de Nvidia, a également évoqué la possibilité d’intenter une action en justice contre le New York Times après la publication, en octobre de l’année dernière, d’un article qui avait attiré l’attention sur ses rencontres publiques avec Alice Huang, ont indiqué ces personnes.

Cet article avait incité Jensen Huang à s’entretenir avec certains dirigeants de Nvidia en 2025 au sujet de leurs interactions, qu’il n’avait pas qualifiées de liaison, ont précisé ces sources. Finalement, ni Nvidia ni Jensen Huang n’ont intenté de poursuites contre le journal. Un porte-parole du New York Times a déclaré que le journal n’avait reçu aucune mise en demeure.

On ignore à quelle date sa relation avec Alice Huang est devenue intime. Des photos publiées en ligne et vérifiées par Reuters les montrent ensemble aux États-Unis, en Chine et ailleurs, remontant jusqu’en décembre 2023.

Le 10 novembre, les membres indépendants du conseil d’administration de Nvidia ont déclaré avoir engagé le cabinet d’avocats de Wall Street Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour mener une enquête indépendante après que le New York Times et le Wall Street Journal eurent fait état des relations entre Huang et Alice Huang, ainsi que des soupçons des autorités américaines selon lesquels elle espionnait pour le compte de la Chine. Pékin a nié qu’elle soit une espionne.

Reuters n’a pas vérifié de manière indépendante si Alice Huang travaillait pour le compte du gouvernement chinois.

Jensen Huang a déclaré dans une interview accordée à Bloomberg et publiée le 29 octobre que le gouvernement américain ne l’avait pas informé de ses soupçons concernant Alice Huang.

L'action Nvidia a chuté de plus de 30 % depuis son plus haut niveau de clôture du 6 octobre, effaçant plus de 1 800 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.