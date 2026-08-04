EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, l'administration Trump préparerait une interdiction visant les équipements chinois destinés aux centres de données

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* Selon certaines sources, cette restriction pourrait encore être modifiée ou abandonnée

* Les responsables espèrent publier cette mesure cette année

* Cette initiative vise à empêcher l'ancrage dans les infrastructures critiques américaines

* La Chine affirme qu’elle ripostera aux mesures qui portent atteinte à ses intérêts

par Alexandra Alper

L’administration Trump prépare une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier, dans le but de protéger les infrastructures qui sous-tendent l’essor de l’intelligence artificielle.

La Commission fédérale des communications (FCC), qui supervise le secteur américain des télécommunications, travaille actuellement sur cette mesure visant à interdire l’importation de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique au sein des centres de données. Les responsables espèrent publier cette mesure cette année, date à laquelle elle entrerait en vigueur.

Cette initiative, qui n’avait pas encore été rapportée, vise à empêcher les entreprises chinoises de voler des données, d’installer des logiciels malveillants ou de perturber le fonctionnement des centres de données américains, qui abritent les puces nécessaires à l’entraînement et à l’exécution des modèles d’IA.

La FCC pourrait encore modifier ou abandonner cette restriction, ont souligné ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour aborder des sujets sensibles. Mais il s’agit du dernier exemple en date des efforts déployés par l’administration Trump pour limiter les incursions technologiques chinoises dans les secteurs américains de pointe avant qu’elles ne s’ancrent dans la chaîne d’approvisionnement.

« Les émetteurs-récepteurs représentent indéniablement un risque », a déclaré Divyansh Kaushik, expert en politique d’IA au sein du cabinet de conseil Beacon Global Strategies, basé à Washington, D.C. « À mesure que le déploiement des centres de données s’intensifie, il faut s’assurer que la chaîne d’approvisionnement de ces centres soit sécurisée dès le départ », a-t-il ajouté.

LA CHINE RÉAGIRA SI NÉCESSAIRE: L’AMBASSADE

La Maison Blanche et la FCC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin exhortait les États-Unis à « tenir compte des voix objectives et rationnelles des milieux d’affaires des deux pays » et à « cesser de diffamer les entreprises chinoises et de les menacer de sanctions ».

« La Chine prendra toutes les mesures nécessaires en réponse à toute action portant atteinte de manière significative à ses intérêts », a-t-elle ajouté.

Les partisans d’une ligne dure envers la Chine au sein de l’administration tiennent à éviter une nouvelle situation comme celle de Huawei, où les équipements de télécommunications fabriqués par cette entreprise chinoise fortement sanctionnée étaient si profondément intégrés dans les infrastructures américaines que les efforts pour les retirer se sont avérés lents, coûteux et incomplets. La FCC a toujours été indépendante, mais en juin, la Cour suprême des États-Unis a donné raison au président Donald Trump qui avait limogé un membre démocrate de la Commission fédérale du commerce, élargissant ainsi ses pouvoirs sur le gouvernement, y compris sur certaines agences de régulation.

Une interdiction américaine visant les nouveaux modèles d’équipements chinois destinés aux centres de données toucherait probablement la société chinoise Zhongji Innolight 300308.SZ , l’un des plus grands vendeurs mondiaux d’émetteurs-récepteurs, qui a été ajoutée en juin à la liste du Pentagone répertoriant les entreprises chinoises soupçonnées d’être soutenues par l’armée. Cette liste peut être le signe avant-coureur de mesures plus sévères. Innolight n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Une interdiction pourrait également entraîner une hausse des coûts pour les entreprises américaines de cloud computing telles qu’Amazon Web Services AMZN.O , car elle pourrait les contraindre à se tourner vers d’autres fabricants, comme les sociétés américaines Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O , qui devraient tirer profit de cette mesure. Selon Counterpoint Research, Innolight détient une part de marché dominante de 27 % sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs pour centres de données. Coherent et Lumentum commercialisent des technologies concurrentielles, mais ne disposent pas de l’envergure nécessaire pour remplacer les fournisseurs chinois, selon un rapport de la Foundation for American Innovation. Le rapport ajoute qu’Innolight réalise 90 % de son chiffre d’affaires hors de Chine.

AWS, Coherent et Lumentum n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La FCC a imposé des restrictions similaires sur les drones chinois , les routeurs , les robots et les onduleurs , comme l’a rapporté en premier lieu Reuters.

Conformément à ces restrictions, l’agence interdirait toutes les importations de nouveaux modèles d’émetteurs-récepteurs, puis exempterait de nombreuses entreprises non chinoises de ces restrictions, ont indiqué trois de ces sources.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait attiré l’attention sur les allégations de vol de propriété intellectuelle par des entreprises chinoises et d’espionnage soutenu par l’État de la part de Huawei, ce que l’entreprise nie.

Mais Trump a adopté une approche moins agressive au cours de son second mandat, après que Pékin a mis en place des contrôles à l’exportation sur les minéraux de terres rares l’année dernière.

Reuters avait rapporté en février que le ministère du Commerce, qui dispose d’outils pour surveiller la chaîne d’approvisionnement technologique face aux menaces perçues en provenance de Chine, avait mis en suspens une série de restrictions à l’importation visant la Chine — dont une ciblant les équipements de centres de données chinois — à la suite d’un apaisement de la guerre commerciale en octobre dernier.

Mais la FCC est intervenue, annonçant respectivement en décembre et en mars les interdictions concernant les drones et les routeurs, par le biais de sa « liste couverte » (Covered List), créée par le Congrès pour interdire à l’avenir la vente d’équipements par des entreprises étrangères dont les produits présentent des risques pour la sécurité nationale. Des mesures visant les onduleurs et les robots chinois ont suivi la semaine dernière.