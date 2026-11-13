EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, l'activiste américain Sachem Head souhaiterait que Rightmove envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels

L'investisseur activiste Sachem Head fait pression sur la société britannique d'annonces immobilières en ligne Rightmove RMV.L pour qu'elle envisage une vente et entame des discussions avec des acheteurs potentiels, ont déclaré quatre sources proches du dossier, alimentant ainsi les spéculations sur un éventuel rachat deux ans après le rejet d'une offre par le conseil d'administration de la société.

Le fonds spéculatif new-yorkais fondé par Scott Ferguson en 2013 a pris une participation dans Rightmove au cours de l’été et détient désormais environ 9 % du capital, a indiqué l’une de ces sources. Cela en ferait le premier actionnaire de la société, selon les données de LSEG.

Les actions de Rightmove ont chuté de plus de 30% par rapport à leur plus haut niveau atteint en août 2025, alors même que l’indice FTSE 100 de Londres a progressé de plus de 18% au cours de cette période, ce qui pourrait inciter les investisseurs activistes à faire pression en faveur d’une vente.

Ce fonds de 7 milliards de dollars a entamé des discussions avec le conseil d’administration de Rightmove, ont indiqué deux de ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car ces discussions sont confidentielles.

Un représentant de Sachem Head a refusé de commenter et Rightmove n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’action Rightmove a bondi de 7,8 % après la publication de l’article de Reuters.

Sachem Head, l’un des investisseurs activistes les plus prospères du secteur, a pour habitude de travailler avec les sociétés cibles en dehors des feux de la rampe, et la pression qu’il exerce sur Rightmove pour qu’elle envisage une cession n’a pas été rapportée. Par le passé, Sachem Head s’est montré très actif pour pousser certaines entreprises à se vendre, et Ferguson siégeait au conseil d’administration de Delivery Hero, qui a accepté d’être racheté par Uber UBER.N cette année.

L’activiste américain estime que Rightmove dispose de moyens pour faire grimper le cours de son action et accroître le rendement pour ses actionnaires en tirant parti de son bilan sous-endetté, ont déclaré deux de ces sources.

Il fait fortement pression sur Rightmove pour que la société réexamine les avantages d’une cession et renoue le dialogue avec les acquéreurs potentiels, ont-elles ajouté.

Un éventuel rachat du groupe en ligne coté à Londres a échoué lorsque le conseil d’administration a rejeté l’offre améliorée de la société australienne REA REA.AX , d’un montant de 8,29 milliards de dollars , en 2024.