EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Jio, la société d'Ambani, envisagerait des négociations de type « technologie contre participation » avec Comcast et Charter

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(Répétition d'une information publiée tard mardi)

* Jio souhaite s'associer à 10 à 15 partenaires internationaux pour sa technologie d'Internet sans fil à domicile

* Selon certaines sources, les négociations précédentes avec le sud-africain MTN auraient échoué en raison d'un désaccord sur la valorisation

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par Amy-Jo Crowley et Aditya Kalra

Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a mené des négociations avec plusieurs entreprises, dont Comcast CMCSA.O et Charter Communications CHTR.O , en vue de leur concéder une licence d’exploitation de sa technologie de haut débit sans fil en échange d’une participation potentielle dans ces sociétés, ont indiqué deux personnes proches du dossier.

Jio JIOP.NS a également mené des discussions avec le groupe sud-africain MTN MTNJ.J , mais les négociations ont échoué car les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la valorisation et certaines questions relatives à la licence, ont précisé ces sources.

Elles ont précisé qu’il n’y avait pas de calendrier défini pour la conclusion d’un accord avec l’une ou l’autre des parties avec lesquelles Jio a eu des échanges.

Jio, qui s’est introduit en bourse à Mumbai la semaine dernière à l’issue d’une introduction en bourse record de 3,2 milliards de dollars, n’a pas répondu aux questions de Reuters.

Les porte-parole de Comcast et de Charter ont refusé de commenter.

Contrôlée par Reliance Industries RELI.NS , la société d’Ambani, Jio a signalé depuis des mois son intention de se développer à l’international grâce à sa propre technologie de haut débit, que Reliance qualifie de « première mondiale ».

Le système fonctionne sur des fréquences Wi-Fi gratuites et sans licence, ce qui rend la fourniture d’Internet aux foyers moins coûteuse que les réseaux câblés traditionnels ou les services mobiles.

Un accord avec Comcast ou Charter permettrait à Jio de prendre pied aux États-Unis, où les câblo-opérateurs perdent des clients du haut débit à domicile au profit du sans-fil fixe et de la fibre optique.

Jio a déclaré la semaine dernière qu’elle visait 10 à 15 partenaires à l’échelle mondiale pour sa plateforme technologique fonctionnant sur la technologie dite de la radio à bande non soumise à licence (UBR). Ce système fonctionne sans connexion par câble vers les foyers, en utilisant des émetteurs installés sur des tours ou des toits à proximité pour diffuser l’Internet haut débit via des fréquences Wi-Fi vers des récepteurs installés sur les bâtiments.

MTN n’a pas réussi à convaincre Jio d’investir à une valorisation satisfaisante, a déclaré l’une de ces sources. Les détails financiers de ce partenariat potentiel n’étaient pas immédiatement connus.

MTN a déclaré ne pas commenter les spéculations du marché.

LE MARCHÉ AMÉRICAIN LUCRATIF

Aux États-Unis, l’Internet haut débit à domicile est devenu un terrain d’affrontement majeur entre les opérateurs de télécommunications et les câblo-opérateurs, ces premiers s’efforçant de promouvoir la fibre optique et les services sans fil fixes pour ravir des clients aux câblo-opérateurs. Le mois dernier, Mike Cavanagh, co-directeur général de Comcast, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise que « le sans-fil fixe reste agressif et continue de gagner des parts de marché ». Il a ajouté que les fournisseurs de services par satellite pourraient à terme conquérir des clients du haut débit.

Pourtant, le câble détenait 62% des connexions haut débit résidentielles aux États-Unis à la fin de 2024, et cette position dominante devrait se maintenir dans un avenir prévisible, selon S&P Global Market Intelligence l’année dernière.

Comcast comptait environ 28,3 millions de clients résidentiels haut débit fin septembre, tandis que Charter en comptait environ 29,4 millions en juin — mais les deux opérateurs ont perdu des clients au profit du sans-fil fixe et de la fibre optique. La technologie Jio pourrait permettre à Comcast et Charter de proposer des services haut débit à des tarifs plus bas qu’actuellement.

"Le spectre des télécommunications est une ressource rare et coûteuse. L’UBR peut s’avérer très attractif pour des entreprises comme Comcast et Charter, car elles peuvent ainsi fournir un haut débit de qualité cellulaire sur un spectre qu’elles n’ont pas à acheter", a déclaré Neil Shah, directeur chez Counterpoint Research, basé à Hong Kong.

"RELIANCE DISCUTE AVEC TOUT LE MONDE"

Jio Platforms est le plus grand opérateur de télécommunications indien, avec plus de 500 millions d’abonnés, juste derrière China Mobile en termes d’abonnés au niveau d’un seul pays. L’entreprise compte également près de 15 millions d’utilisateurs de haut débit filaire et Reliance affirme que le nombre de ses utilisateurs bénéficiant de la technologie UBR dépasse désormais les 6,5 millions.

La stratégie d’expansion internationale de Jio est codirigée par Dan Bailey, ancien président de la division Technologie, Médias et Télécommunications de la Deutsche Bank, nommé cette année, et par Mathew Oommen, cadre supérieur de longue date.

Les discussions avec Comcast et Charter interviennent alors que la direction de Jio a indiqué que l’entreprise visait une croissance à l’international en vendant sa technologie à des opérateurs étrangers plutôt qu’en déployant ses propres réseaux à l’étranger.

La deuxième source a ajouté: "Reliance est en pourparlers avec tout le monde. De nombreux acteurs en Europe et aux États-Unis."

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes vendredi, le directeur général Akash Ambani a déclaré que Jio souhaitait déployer la technologie UBR aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés en développement, mais qu’elle se montrerait "très, très sélective quant au choix des marchés internationaux".

"Nous voulons y être une entreprise axée sur la technologie", a-t-il déclaré, tout en soulignant le potentiel du marché américain en indiquant que 3% des clients y accaparent 65% de la capacité du réseau fixe sans fil en 5G. "C’est le genre de marchés que nous visons."