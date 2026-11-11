EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Exxon étudierait sept zones au Venezuela en vue de projets énergétiques potentiels

Un accord préliminaire entre ExxonMobil XOM.N , le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière d'État PDVSA permet au producteur de pétrole américain d'évaluer sept zones en vue de leur exploitation, parmi lesquelles figurent des gisements non exploités, des zones matures et un bloc d'exploration, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

Ces sources ont fourni des détails sur un protocole d’accord qu’Exxon et PDVSA ont signé lundi à Caracas en présence de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez.

En fonction de la composition finale du portefeuille d’actifs qu’elle parviendra à obtenir dans le pays, Exxon pourrait revenir au Venezuela dans une position avantageuse, notamment si elle parvient à réaliser des gains d’efficacité grâce à ses opérations menées dans les pays voisins, la Guyane et Trinité-et-Tobago. Exxon dirige le consortium chargé de l’exploitation du bloc prolifique de Stabroek en Guyane et détient en exclusivité les droits sur une vaste zone d’exploration en eaux profondes à Trinité-et-Tobago.

En vertu de l’accord préliminaire conclu avec le Venezuela, qui n’est pas contraignant, Exxon dispose pendant un an de droits exclusifs pour négocier les termes du contrat et consulter les données géologiques et autres relatives aux gisements, a précisé l’une de ces sources. Cet accord est similaire à ceux que d’autres entreprises étrangères ont négociés cette année pour faire leur entrée dans le secteur énergétique du pays.

Exxon a refusé de commenter au-delà d’un communiqué publié lundi, qui qualifiait ce protocole d’accord de “première étape significative ”. Le ministère vénézuélien du Pétrole et PDVSA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Venezuela avait proposé à Exxon un ensemble différent de zones plus tôt cette année, que la société avait rejeté. Depuis, les discussions ont principalement porté sur plusieurs blocs de pétrole lourd situés dans la plus grande région productrice du Venezuela, la ceinture de l’Orénoque, dont un où Exxon était déjà présente avant l’expropriation de ses actifs en 2007.

Exxon étudie la possibilité de revenir à Petromonagas — anciennement appelé Cerro Negro, l’un des rares projets disposant d’une unité de valorisation opérationnelle permettant de transformer le brut extra-lourd en qualités exportables. La société évalue également trois zones supplémentaires dans la ceinture de l’Orénoque, comprenant des gisements exploités et non exploités, ont indiqué ces quatre personnes, qui ont souhaité rester anonymes car les détails de l’accord sont confidentiels.

Exxon négocie également des droits d’exploration sur un autre bloc, ont indiqué deux de ces sources.

Pour deux des projets concernés par les négociations actuelles — Petromonagas et Petrovictoria —, la participation de la Russie reste une question en suspens.

La compagnie pétrolière d’État russe Rosneft a acquis une participation de 40 % dans Petromonagas à la suite de l’expropriation d’Exxon. Cette participation a été transférée en 2020 à Roszarubezhneft, une entreprise d’État russe créée pour protéger les actifs étrangers de Moscou contre les sanctions américaines.

Le gouvernement russe a déclaré publiquement que la société restait partie prenante dans ces deux projets ainsi que dans d’autres projets pétroliers et gaziers menés dans ce pays membre de l’OPEP. La ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, a déclaré cette année que le gouvernement respectait pleinement ses accords avec la Russie et la Chine et que les coentreprises dans lesquelles ces pays détiennent des participations continueraient à fonctionner.

Exxon n’a pas divulgué publiquement ses zones d’intérêt au Venezuela et n’a fait aucune référence aux participations russes.

UN COUP DE MAÎTRE

Le retour d’Exxon au Venezuela, plusieurs décennies après la nationalisation de ses actifs dans le pays par le gouvernement de l’ancien président Hugo Chávez, pourrait constituer une grande victoire pour le président américain Donald Trump, qui s’est efforcé de réformer le secteur énergétique de ce pays d’Amérique du Sud.

“Ce protocole d’accord constitue une première étape significative, mais tout investissement futur nécessiterait des politiques stables, une réglementation claire, des protections solides des investissements et des rendements compétitifs”, a déclaré Exxon dans un communiqué publié lundi.

En janvier, peu après que les forces américaines eurent destitué le président de l’époque, Nicolas Maduro, le directeur général d’Exxon, Darren Woods, avait qualifié le Venezuela de “pays non viable pour les investissements” lors d’une réunion à la Maison Blanche, ajoutant qu’il restait encore beaucoup à faire pour protéger les investissements à long terme et prévenir d’éventuelles expropriations futures.

À la suite d’une réforme du secteur pétrolier menée par Rodriguez plus tôt cette année, qui a permis à de nouveaux acteurs de s’implanter dans le secteur énergétique du pays, les propos de M. Woods se sont adoucis. Il a déclaré, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de la société, que des progrès avaient été réalisés pour améliorer les conditions fiscales et juridiques.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré cette semaine sur les réseaux sociaux que l’accord préliminaire conclu par Exxon constituait “un progrès considérable en un laps de temps remarquablement court”.