EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Citi aurait sous-évalué ses actifs à risque de 35 milliards de dollars après avoir mal comptabilisé certaines transactions

Selon des sources proches du dossier , Citigroup C.N a sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques à la suite d’une erreur dans la comptabilisation de certaines transactions , ce qui a contraint la banque américaine à injecter des capitaux dans une filiale.

Il s’agit d’un revers pour la banque américaine, qui cherche à répondre rapidement aux exigences réglementaires imposées depuis des années à , et cela représente un nouveau défi pour la directrice générale de Citi, Jane Fraser, qui s’efforce depuis des années de résoudre divers problèmes au sein de la banque .

Citi a été soumise à une surveillance étroite aux États-Unis et, pas plus tard que cet été, elle prévoyait de déposer cette année les documents nécessaires auprès des autorités de régulation afin d’obtenir la levée de ces restrictions , a rapporté Reuters.

La banque a sous-estimé d’environ 35 milliards de dollars les actifs pondérés en fonction des risques au sein d’une unité de transactions en Europe, a déclaré une source proche du dossier.

La banque a enregistré certaines transactions de manière erronée, ce qui l’a conduite à sous-estimer ses actifs pondérés en fonction des risques , ont indiqué deux sources . Le montant des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) est un indicateur clé utilisé par les autorités de régulation pour déterminer le montant de fonds propres que les banques doivent détenir afin de se prémunir contre d’éventuelles pertes.

Dans un communiqué adressé à Reuters, Citigroup a déclaré avoir identifié et résolu cet été un problème interne de modélisation des fonds propres au sein d’une filiale de transactions européenne. « La filiale est restée en totale conformité avec les minima réglementaires tout au long de la période, sans aucune incidence sur la société holding ni sur la banque d’exploitation principale », a précisé la banque.

« Citi a mis en œuvre des mesures correctives et injecté des capitaux afin de rétablir immédiatement les réserves de la filiale. »

Selon ces sources, la banque de Wall Street a enregistré de manière erronée des transactions au sein de sa division britannique de titres en utilisant un modèle interne fondé sur ses propres hypothèses statistiques. Les régulateurs n’avaient pas approuvé ce modèle pour ce type de transactions, ont-elles ajouté. Une fois les transactions enregistrées à l’aide d’un modèle de risque standard, la valeur des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) a considérablement augmenté, ont précisé ces sources.

La troisième plus grande banque américaine a déclaré environ 1 200 milliards de dollars d’actifs pondérés en fonction des risques (RWA) en juin et en septembre, selon des documents réglementaires, ce qui indique que l’erreur représentait environ 2,7 % du total. Reuters n’a pas pu déterminer si la banque avait déjà intégré l’ajustement des RWA dans les chiffres publiés.

LES PROBLÈMES DE CITI

Les problèmes de Citi remontent à 2020, lorsqu’il lui a été demandé de remédier à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données, identifiés par la Réserve fédérale américaine et le Bureau du contrôleur de la monnaie.

La banque s’est vu infliger une amende de 400 millions de dollars et a accepté une longue liste de mesures visant à remédier à ces problèmes de longue date, mais s’est ensuite vu infliger une nouvelle amende de 136 millions de dollars en 2024 pour avoir tardé à résoudre ses problèmes de gestion des données.

Interrogée par Reuters, la Réserve fédérale n'a fait aucun commentaire sur la sous-estimation des actifs pondérés en fonction des risques (RWA). Le Contrôleur de la monnaie n'a pas pu être joint immédiatement en dehors des heures d'ouverture habituelles.

Selon les analystes, se libérer du carcan réglementaire permettrait de dégager des ressources, constituerait une réussite majeure pour Fraser et soutiendrait le cours de l’action Citigroup.

La banque a également été sanctionnée pour des manquements en Europe. En 2024, les régulateurs britanniques ont infligé à Citigroup une amende équivalente à 78,5 millions de dollars pour des défaillances des contrôles dans ses opérations de trading, l’une des sanctions les plus lourdes jamais prononcées pour des failles système. Lors d’une de ces erreurs, Citi avait provoqué une chute soudaine des actions européennes en mai 2022.

Par ailleurs, l’Autorité britannique de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority) avait infligé à la banque une amende de 56,3 millions de dollars en 2019 pour avoir fourni des états financiers inexacts .