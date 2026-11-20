EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Citi aurait sous-évalué ses actifs à risque de 35 milliards de dollars après avoir mal comptabilisé certaines transactions

Selon des sources proches du dossier, Citigroup C.N a sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques à la suite d’une erreur dans la comptabilisation de certaines transactions, ce qui a contraint la banque américaine à injecter des capitaux dans une filiale.

Il s’agit d’un revers pour la société de Wall Street, qui cherche à répondre rapidement aux exigences réglementaires imposées depuis des années , et cela représente un nouveau défi pour la directrice générale de Citi, Jane Fraser, qui s’efforce depuis des années de résoudre divers problèmes au sein de la banque .

Citi a fait l’objet d’une surveillance étroite aux États-Unis et, pas plus tard que cet été, prévoyait de soumettre cette année des documents aux autorités de régulation afin d’obtenir la levée des restrictions , a rapporté Reuters.

La banque a enregistré de manière erronée certaines transactions au sein d’une unité de transactions en Europe, ont indiqué deux sources, sous-estimant ainsi les actifs pondérés en fonction des risques d’environ 35 milliards de dollars, a précisé une source proche du dossier. Le montant de ces actifs est un indicateur clé utilisé par les régulateurs pour déterminer le montant de capitaux que les banques doivent détenir afin de se prémunir contre d’éventuelles pertes.

Dans un communiqué adressé à Reuters, Citigroup a déclaré avoir identifié et résolu cet été un problème interne de modélisation des fonds propres au sein d’une filiale de transactions européenne. «La filiale est restée en totale conformité avec les minima réglementaires tout au long de la période, sans aucun impact sur la société holding ni sur la banque d’exploitation principale», a précisé la banque.

« Citi a mis en œuvre des mesures correctives et injecté des capitaux afin de rétablir immédiatement les réserves de la filiale. »

L’entreprise utilisait un modèle interne fondé sur ses propres hypothèses statistiques pour mesurer le niveau de risque des actifs liés à certaines opérations menées par son unité britannique de titres, ont indiqué ces sources. Les régulateurs n’avaient pas approuvé ce modèle pour ce type de transactions, ont-elles ajouté. Une fois ces opérations évaluées à l’aide d’un modèle de risque standard, la valeur des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) a considérablement augmenté, ont précisé ces sources.

La Banque d’Angleterre, qui supervise le secteur financier britannique aux côtés de la Financial Conduct Authority (FCA), a déclaré ne pas commenter les cas spécifiques à certaines entreprises. La FCA n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La troisième plus grande banque américaine a déclaré environ 1.200 milliards de dollars d’actifs pondérés en fonction des risques (RWA) en juin et en septembre, selon des documents réglementaires, ce qui indique que l’erreur représentait environ 2,7 % du total. Reuters n’a pas pu déterminer si la banque avait déjà intégré l’ajustement des RWA dans les chiffres publiés.

LES PROBLÈMES DE CITI

« La perception n'est pas bonne, car la barre est placée plus haut pour Citi après ses erreurs passées », ont déclaré les analystes de Wells Fargo, menés par Mike Mayo, dans une note adressée à leurs clients, tout en soulignant que cette erreur n’était pas significative d’un point de vue réglementaire.

« Citi a commis une erreur, mais la norme pour les banques ne devrait pas être zéro erreur. »

Les problèmes de Citi remontent à 2020, lorsqu’il lui a été demandé de remédier à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données, identifiés par la Réserve fédérale américaine et le Bureau du contrôleur de la monnaie.

La banque s’est vu infliger une amende de 400 millions de dollars et a accepté une longue liste de mesures visant à remédier à ces problèmes de longue date, mais s’est ensuite vu infliger une nouvelle amende de 136 millions de dollars en 2024 pour avoir tardé à résoudre ses problèmes de gestion des données.

Contactée par Reuters, la Réserve fédérale n’a fait aucun commentaire sur la sous-estimation des actifs pondérés en fonction des risques (RWA). Le contrôleur n’a pas pu être joint immédiatement en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Selon les analystes, se libérer du carcan réglementaire permettrait de dégager des ressources, constituerait une réussite majeure pour Fraser et soutiendrait le cours de l’action Citigroup.

La banque a également été sanctionnée pour des manquements en Europe. En 2024, les régulateurs britanniques ont infligé à Citigroup une amende équivalente à 78,5 millions de dollars pour des défaillances des contrôles dans ses opérations de trading, l’une des plus lourdes sanctions jamais prononcées pour des failles système. Lors d’une de ces erreurs, Citi avait provoqué une chute soudaine des actions européennes en mai 2022.

Par ailleurs, l’Autorité de régulation prudentielle britannique (Prudential Regulation Authority), une division de la Banque d’Angleterre, avait infligé à la banque une amende de 56,3 millions de dollars en 2019 pour avoir fourni des états financiers inexacts .