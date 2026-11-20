EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Citi aurait mal comptabilisé certaines opérations et sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques de 35 milliards de dollars

Citigroup C.N a comptabilisé de manière erronée des opérations au sein d’une filiale européenne, ce qui a conduit à une sous-estimation de ses actifs pondérés en fonction des risques, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Il s’agit d’un revers pour la banque américaine, qui s’efforce de régler ses problèmes réglementaires.

Citigroup a sous-estimé ses actifs pondérés en fonction des risques d’environ 35 milliards de dollars au sein d’une unité de transactions en Europe, a déclaré une source proche du dossier.

Dans un communiqué adressé à Reuters, Citigroup a déclaré que la banque avait identifié et résolu cet été un problème interne de modélisation des fonds propres au sein d’une filiale de transactions européenne. “La filiale est restée en totale conformité avec les minima réglementaires tout au long de la période, sans aucun impact sur la société holding ni sur la banque d’exploitation principale”, a précisé la banque. “Citi a mis en œuvre des mesures correctives et injecté des capitaux afin de rétablir immédiatement les réserves de la filiale.”

La banque de Wall Street a enregistré de manière erronée des transactions au sein de son unité britannique de titres en utilisant un modèle interne fondé sur ses propres hypothèses statistiques, ont indiqué ces sources. Les régulateurs n’avaient pas approuvé ce modèle pour ce type de transactions, ont-elles ajouté. Une fois les transactions enregistrées à l’aide d’un modèle de risque standard, la valeur des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) a considérablement augmenté, ont précisé ces sources.

Cet incident constitue un revers pour la directrice générale de Citi, Jane Fraser, qui s'efforce depuis des années de sortir la banque du “carcan réglementaire”. Citi a opéré sous une surveillance étroite et, pas plus tard que cet été , prévoyait de soumettre cette année des documents aux régulateurs afin d'obtenir la levée des restrictions , a rapporté Reuters.

Selon les analystes, se libérer de ces contraintes réglementaires permettrait de dégager des ressources, constituerait une réussite majeure pour Jane Fraser et soutiendrait le cours de l’action Citigroup.

Les problèmes de Citi remontent à 2020, lorsqu’il lui a été demandé de remédier à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données, identifiés par la Fed et le Bureau du contrôleur de la monnaie. La banque s’est vu infliger une amende de 400 millions de dollars et a accepté une longue liste de mesures visant à résoudre ces problèmes de longue date, mais s’est ensuite vu infliger une nouvelle amende de 136 millions de dollars en 2024 pour avoir tardé à corriger ses problèmes de gestion des données.