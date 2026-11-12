EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, CD&R et GTCR auraient renoncé à leur projet d'acquisition de Global Payments

Les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR ont renoncé à leur projet d’acquisition de Global Payments GPN.N , selon deux personnes proches du dossier.

Le consortium de rachat s'est retiré des négociations visant à acquérir le prestataire de services de paiement après avoir exploré une transaction potentielle au cours des dernières semaines, ont indiqué ces sources. Les discussions, qui en étaient à un stade précoce, n'ont pas abouti en raison de la complexité liée à l'organisation d'un rachat par les actionnaires de cette envergure, ce qui a conduit les sociétés à suspendre leurs efforts, ont-elles ajouté.

La fin de ces discussions met un terme à l’une des plus importantes opérations potentielles de rachat par endettement dans le secteur des paiements, à un moment où les sociétés de rachat sont confrontées à des coûts d’emprunt plus élevés et à des marchés de financement plus difficiles pour les méga-opérations.

Il est possible que CD&R et GTCR reprennent les discussions avec Global Payments à une date ultérieure ou qu’un autre acquéreur de la société fasse son apparition, ont indiqué ces sources.

CD&R n’a pas souhaité faire de commentaire. Global Payments et GTCR n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Basée à Atlanta, Global Payments, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 26,4 milliards de dollars, est l’un des plus grands prestataires mondiaux de services de paiement. Elle aide les commerçants à accepter les paiements par carte et les paiements numériques, tout en fournissant des logiciels et des services technologiques aux entreprises. Ces dernières années, la société a subi des pressions liées au ralentissement de la croissance de certains de ses secteurs d’activité, à l’intensification de la concurrence et aux exigences des investisseurs visant à améliorer sa rentabilité.

Global Payments a déjà entrepris de restructurer son portefeuille. En avril 2025, elle a conclu un accord en vue d’acquérir Worldpay auprès de FIS FIS.N et de la société de capital-investissement GTCR, dans le cadre d’une transaction évaluée à plus de 24 milliards de dollars, tout en acceptant simultanément de céder son activité de solutions pour émetteurs à FIS. Ces opérations visaient à recentrer Global Payments sur les services aux commerçants et à renforcer sa position dans le traitement des paiements.

Une acquisition de Global Payments aurait figuré parmi les plus importantes opérations de capital-investissement tentées cette année. Mais le montage du financement de transactions de cette ampleur reste difficile, en particulier dans un contexte de volatilité des marchés et de surveillance étroite, par les prêteurs, des niveaux d’endettement liés aux rachats de grande envergure.

Plus tôt cette année, un consortium composé de Stripe et d’Advent International a renoncé à son projet d’acquisition de PayPal PYPL.O après avoir soumis une offre valorisant la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, a rapporté Reuters .