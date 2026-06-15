EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, ByteDance serait en pourparlers avec la société chinoise Iluvatar CoreX en vue d'acheter des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, ByteDance serait en pourparlers pour acquérir au moins 50 000 puces IA Iluvatar CoreX

* Iluvatar CoreX deviendrait le troisième principal fournisseur chinois de puces IA de ByteDance si l'accord était conclu

* ByteDance envisagerait également d'utiliser les puces Kunlunxin de Baidu, selon certaines sources

(Ajout de l'évolution du cours de l'action Iluvatar CoreX dans le dernier paragraphe)

La société technologique chinoise ByteDance est en pourparlers avec la société Iluvatar CoreX

9903.HK , basée à Shanghai, en vue d'acheter des puces IA destinées à des tâches d'inférence, et envisage également un accord similaire avec Baidu 9888.HK , selon deux sources proches du dossier.

Si un accord est conclu, Iluvatar CoreX deviendrait le troisième fournisseur national majeur de processeurs graphiques (GPU) de ByteDance, après Huawei et Cambricon 688256.SS , ont ajouté ces sources.

ByteDance, la société mère de TikTok, envisage également d'utiliser les puces Kunlunxin de Baidu 9888.HK , ont-elles déclaré, refusant d'être citées car les discussions ne sont pas publiques. Tencent 0700.HK est déjà client des puces Kunlunxin, selon l'une des sources.

ByteDance, Iluvatar CoreX, Baidu et Tencent n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces accords potentiels démontrent que les efforts des fabricants de puces chinois pour proposer des alternatives aux puces d'IA étrangères gagnent du terrain, alors que Pékin encourage l'utilisation de puces développées localement afin d'améliorer l'autosuffisance face aux contrôles à l'exportation américains sur les puces de pointe. Les fabricants chinois de GPU et de puces IA ont conquis près de 41 % du marché chinois des serveurs d'accélérateurs IA l'année dernière, érodant la position autrefois dominante de Nvidia NVDA.O sur l'un de ses marchés étrangers les plus importants, a rapporté Reuters en avril. Alors que la part de marché de Nvidia en Chine est effectivement tombée à zéro , selon son directeur général Jensen Huang, les puces d'IA chinoises devraient être disponibles en grandes quantités au cours du second semestre de cette année, a déclaré en mai James Mitchell, directeur de la stratégie chez Tencent.

Iluvatar CoreX, l'une des principales start-ups chinoises spécialisées dans les GPU, devrait livrer au moins 50 000 puces à ByteDance cette année, dont la plupart seront utilisées pour des tâches d'inférence, alors que ByteDance élargit la base de clients de son chatbot IA phare, Doubao, ont indiqué les sources.

Les tâches d'inférence consistent à répondre à des requêtes et diffèrent de l'entraînement des modèles d'IA, qui tend à utiliser les puces les plus puissantes.

Les détails de ces accords potentiels ne sont pas définitifs et restent susceptibles d'évoluer, ont précisé les sources.

ÉTAPE COMMERCIALE MAJEURE Un accord avec ByteDance , l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises et un investisseur majeur dans les infrastructures d'IA, constituerait une étape commerciale importante pour Iluvatar CoreX. Jusqu'à présent, l'entreprise basée à Shanghai a principalement fourni des projets d'approvisionnement public, a déclaré l'une des sources. Iluvatar CoreX, qui s'est cotée à Hong Kong en janvier, a déclaré un chiffre d'affaires de 1 milliard de yuans (148 millions de dollars) en 2025 , dont environ 90 % provenaient de la vente de GPU, grâce à la demande croissante de matériel d'IA sur le marché intérieur.

Selon son site web, ses puces de la série Tiangai sont conçues pour l'entraînement en IA, tandis que celles de la série Zhikai sont destinées aux tâches d'inférence.

Le chiffre d'affaires d'Iluvatar CoreX devrait atteindre 3,04 milliards de yuans (449,8 millions de dollars) cette année, avec des livraisons totales qui devraient bondir de 139 % pour dépasser les 100 000 puces, selon une note de recherche de Huatai Securities. Le courtier a estimé que les puces d'inférence Zhikai avaient un prix de vente moyen de 12 000 yuans, soit environ 1 775 dollars chacune.

L'action Iluvatar Corex a progressé de 12 % à Hong Kong à la suite de l'article de Reuters.

(1 $ = 6,7584 yuans renminbi)