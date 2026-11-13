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EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Brookfield et le CPPIB se qualifient pour la prochaine étape du processus de vente d'Uniper
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 19:27

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Un consortium composé de Brookfield BN.TO et du CPPIB figure parmi les candidats retenus pour passer à l'étape suivante du processus d'acquisition de la société d'électricité publique allemande Uniper UN0k.DE , selon deux sources proches du dossier.

Un porte-parole du consortium n'a pas souhaité faire de commentaire.

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