EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Brookfield et le CPPIB se qualifient pour la prochaine étape du processus de vente d'Uniper

Un consortium composé de Brookfield BN.TO et du CPPIB figure parmi les candidats retenus pour passer à l'étape suivante du processus d'acquisition de la société d'électricité publique allemande Uniper UN0k.DE , selon deux sources proches du dossier.

Un porte-parole du consortium n'a pas souhaité faire de commentaire.