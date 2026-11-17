La société américaine de technologie publicitaire AppLovin APP.O fait partie des entreprises en pourparlers pour racheter Criteo CRTO.O , une entreprise parisienne de taille plus modeste, selon deux sources proches du dossier.

Reuters avait rapporté en juillet que parmi les autres acquéreurs potentiels figuraient Vista Equity Partners et la société de plus petite taille Quinti Capital, qui avait manifesté cet été son intérêt pour une acquisition conjointe de Criteo.

À la suite de cette approche menée par Vista , Criteo a fait appel à une banque d’investissement pour l’aider à évaluer ses alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Criteo n’a pas souhaité faire de commentaire.

AppLovin, Vista Equity et Quinti n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les détails des discussions avec AppLovin , notamment le prix de vente potentiel, restaient flous.

Les actions de Criteo ont chuté de plus de 50 % au cours des cinq dernières années en raison de ses performances boursières médiocres, ce qui laisse à la société une capitalisation boursière d’environ 1 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Une transaction concernant Criteo pourrait être annoncée avant la fin de l’année, bien qu’aucun accord ne soit garanti et que la société puisse finalement décider de rester indépendante, ont déclaré ces sources à Reuters.

Cotée au Nasdaq, Criteo, fondée en 2005 et dont le siège social est situé à Paris, fournit des technologies publicitaires qui aident les marques, les détaillants et les agences à cibler les consommateurs sur les canaux numériques et à mesurer l’efficacité de leurs campagnes marketing.

Le cours de l’action de la société a chuté malgré ses efforts pour réorienter son activité vers le marché en pleine croissance des « retail media », après que des modifications des règles de confidentialité en ligne ont perturbé certains segments du secteur des technologies publicitaires.

Basée à Palo Alto, en Californie, AppLovin aide les entreprises à commercialiser et à monétiser leurs applications grâce à des logiciels publicitaires basés sur l’intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière s’élevait lundi à 136 milliards de dollars, selon les données de LSEG.