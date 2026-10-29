EN EXCLUSIVITÉ-QatarEnergy achète du GNL américain et provenant d'autres sources afin de se prémunir contre d'éventuelles perturbations futures dans le détroit d'Ormuz

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* Cette stratégie s'appuie sur la branche commerciale de QatarEnergy et sa flotte de 200 méthaniers pour se prémunir contre d'éventuelles perturbations futures dans le détroit d'Ormuz

* M. Kaabi prévoit la conclusion de nouveaux contrats d’achat de GNL d’une durée de 20 à 25 ans d’ici fin 2026, avec un objectif bien supérieur à 7 mtpa

* Les gazoducs ont été écartés comme solution de secours car ce sont des cibles vulnérables, explique M. Kaabi

(Ajout de commentaires supplémentaires tirés de l'interview aux paragraphes 20 à 28)

par Andrew Mills et Maha El Dahan

QatarEnergy achète des approvisionnements à long terme en gaz naturel liquéfié (GNL) auprès des États-Unis et d’autres producteurs dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à générer des revenus si les exportations via le détroit d’Ormuz venaient à être perturbées à l’avenir, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général Saad Sherida Al-Kaabi.

« Dans un scénario de fermeture du détroit, qui est le véritable scénario d’urgence que nous envisageons, on assisterait immédiatement à une flambée du prix du gaz et cela permettrait à QatarEnergy de générer des revenus qui, autrement, ne seraient pas générés », a déclaré M. Kaabi, qui est également ministre d’État chargé des affaires énergétiques, à propos de ce plan.

Les propos de M. Al-Kaabi révèlent pour la première fois comment le Qatar, l’un des plus grands producteurs mondiaux de GNL, prévoit de compenser la perte de revenus liée à la guerre en Iran et de protéger ses recettes contre de futures perturbations dans le détroit d’Ormuz.

La société a signé jeudi un accord de 20 ans portant sur l'achat de 3 millions de tonnes métriques par an (mtpa) auprès des installations américaines de Woodside. La semaine dernière, elle a signé deux accords avec Cheniere Energy portant sur un volume pouvant atteindre 4 mtpa jusqu'en 2054, provenant de ses usines de Sabine Pass et de Corpus Christi. Au total, ces accords représentent 7 mtpa au cours des deux dernières semaines.

« D’autres accords sont à venir », a déclaré M. Kaabi. Les livraisons de Cheniere ne devraient pas débuter avant 2031.

AVANTAGE COMMERCIAL

M. Kaabi, nommé directeur général du géant énergétique d’État en 2014, a indiqué que cette stratégie était son idée et qu’elle avait pris forme il y a environ trois mois, après que QatarEnergy eut étudié et écarté les options de gazoducs.

« Comme nous l’avons vu, les gazoducs, les stations de pompage ou les stations de compression peuvent également être des cibles. »

Cette stratégie s’appuie sur l’expertise de QatarEnergy en matière de GNL, sur ses activités de négoce et sur sa flotte de transport maritime. Elle ne nécessite aucun investissement et s’avère bien moins coûteuse que la construction de gazoducs ou de trains de GNL supplémentaires, a-t-il précisé.

« Dans des circonstances normales, vous obtiendriez un rendement raisonnable et, dans des circonstances critiques — quelle que soit leur nature et leur durée —, vous disposez aujourd’hui d’une preuve concrète de ce que vous pourriez gagner. »

QatarEnergy a suspendu sa production de GNL début mars après plusieurs jours d’attaques de missiles iraniens contre le Qatar. Elle a invoqué la force majeure auprès des acheteurs concernés le 4 mars.

Le Qatar représente environ un cinquième des exportations mondiales de GNL, qui transitent toutes par le détroit d’Ormuz. La société a prolongé la clause de force majeure jusqu’à fin 2026.

M. Kaabi a déclaré que l’impossibilité d’expédier ces volumes avait lourdement pesé sur le chiffre d’affaires.

QatarEnergy estime pouvoir tirer parti de sa flotte d’environ 200 méthaniers, la plus importante au monde, ainsi que de QatarEnergy Trading, qui, selon M. Kaabi, deviendra bientôt la plus grande plateforme de négoce de gaz au monde.

« Lorsque l’on dispose de la capacité d’arbitrage dont nous disposons, du volume, du nombre de navires et de toutes les capacités dont nous disposons, c’est pour cela que l’on peut y parvenir », a déclaré M. Kaabi.

Cette stratégie de couverture vise un marché transformé après la réponse de l’Iran à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février, qui a consisté à fermer de fait le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement vital par lequel transite un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de GNL.

QatarEnergy peut tirer profit de l’écart entre les prix plus bas du gaz aux États-Unis et les prix plus élevés en Europe, a expliqué M. Kaabi.

« Vous pouvez imaginer l’arbitrage que l’on peut réaliser, et cela permettrait de compenser une partie des pertes. »

D’AUTRES ACCORDS À VENIR

M. Kaabi a déclaré qu’il s’attendait à ce que QatarEnergy signe cette année d’autres contrats d’approvisionnement d’une durée de 20 à 25 ans avec des producteurs américains et d’autres pays.

L’objectif de la société est « bien supérieur » à 7 mtpa, bien que M. Kaabi ait refusé de donner un chiffre. Il a précisé que QatarEnergy était en pourparlers avec « tout le monde », y compris Venture Global, et qu’elle s’approvisionnerait auprès du fournisseur proposant les meilleures conditions commerciales. Reuters a rapporté la semaine dernière que Venture Global était en négociations avancées pour fournir 3 mtpa.

M. Kaabi a expliqué que QatarEnergy ne pouvait pas proposer de volumes en provenance des États-Unis à ses clients à long terme en guise de solution de secours en cas de perturbations dans le détroit d’Ormuz, car les contrats à long terme sont de type « point à point » — ce qui implique des livraisons depuis des terminaux d’exportation spécifiques vers des destinations précises. Il a ajouté que les clients s’étaient montrés compréhensifs face à ces perturbations.

Les frappes de missiles iraniens sur la principale installation de traitement de gaz de QatarEnergy à Ras Laffan, en mars, ont endommagé deux de ses 14 trains de GNL, affectant une capacité combinée de 12,8 mtpa et réduisant d’environ 17 % la capacité d’exportation du Qatar. QatarEnergy a déclaré en mars que les dégâts entraîneraient une perte de revenus d’environ 20 milliards de dollars par an.

M. Kaabi a déclaré jeudi que les réparations des deux trains prendraient environ trois ans. L’usine de conversion de gaz en liquides « Pearl », une coentreprise entre QatarEnergy et Shell qui a également été endommagée lors de l’attaque, devrait être remise en service d’ici le premier trimestre 2027, a-t-il ajouté.

Il a précisé que le Qatar pourrait relancer pleinement sa production de GNL dans la semaine suivant la conclusion d’un accord de paix, à condition que des navires soient disponibles. La production serait limitée à environ 83 % des niveaux d’avant-guerre jusqu’à la remise en service des trains endommagés.

M. Kaabi a précisé qu’aucun projet annoncé n’avait été annulé. Ras Laffan dispose d’une capacité de 77 mtpa, et le projet du Qatar visant à porter la production de GNL à 142 mtpa reste inchangé, tous les contrats ayant été attribués, a-t-il déclaré. Les projets North Field East, South et West se poursuivent tous. Le premier train du North Field devrait être mis en service au premier trimestre de l’année prochaine, bien que la production nécessite la conclusion d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran.

M. Kaabi a indiqué avoir rencontré à deux reprises le ministre iranien du Pétrole par intérim ces dernières semaines afin d’explorer les possibilités de coopération dans les domaines du pétrole et du gaz une fois la guerre terminée.