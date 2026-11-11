EN EXCLUSIVITÉ-MMG va revoir ses mesures correctives concernant son offre pour l'activité nickel d'Anglo American

MMG 1208.HK , société cotée à Hong Kong, a déclaré mercredi qu’elle allait réviser les mesures correctives proposées à la Commission européenne afin d’obtenir l’autorisation des autorités de la concurrence de l’UE pour son offre de 500 millions de dollars sur l’activité brésilienne de nickel d’Anglo American AAL.L .

«Les retours ont été critiques mais constructifs, et nous sommes convaincus que notre proposition modifiée répondra aux préoccupations restantes tant des clients que des régulateurs de la Commission européenne», a déclaré MMG dans un communiqué obtenu par Reuters.

Les ajustements apportés aux mesures correctives proposées comprennent notamment une augmentation des volumes de ferronickel fournis à l’Europe, ainsi que des garanties accrues concernant les contrats et une plus grande flexibilité en matière de tarification, a indiqué une source proche des discussions.

Cette initiative fait suite à une audience à huis clos houleuse qui s’est tenue en début de mois, au cours de laquelle la société minière et métallurgique mondiale et Anglo American ont défendu l’opération devant des responsables de la Commission européenne et des tiers.

La Commission, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, a averti que MMG pourrait réorienter ses livraisons de ferronickel vers la Chine au détriment de l’Europe, ce qui risquerait de nuire aux producteurs d’acier inoxydable de l’Union, dans un contexte de préoccupations plus générales au sein de l’UE concernant la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les minerais critiques.

La société d’État chinoise Minmetals détient 67% de MMG, le reste étant détenu par des investisseurs, notamment BlackRock et Vanguard.