EN EXCLUSIVITÉ-MMG s'apprête à revoir les mesures correctives de l'accord sur le nickel d'Anglo American à l'approche de l'échéance

MMG 1208.HK , société cotée à Hong Kong, va réviser les mesures correctives proposées aux autorités de la concurrence de l’UE dans une dernière tentative pour obtenir l’autorisation de son offre de 500 millions de dollars sur les activités brésiliennes d’Anglo American dans le nickel AAL.L , a-t-elle annoncé mercredi.

La Commission européenne semble toutefois encline à opposer son veto à cette opération, suite aux réactions négatives de tiers et au fait que les autorités de régulation ne sont pas convaincues par les mesures correctives proposées par MMG, ont indiqué deux sources proches du dossier.

“Les réactions ont été critiques mais constructives, et nous sommes convaincus que notre proposition modifiée dissipera les inquiétudes restantes tant pour les clients que pour les régulateurs de la Commission européenne”, a déclaré MMG dans un communiqué en réponse aux questions de Reuters.

La Commission, qui se prononcera sur l'opération d'ici le 21 décembre, a refusé de commenter.

La principale préoccupation de l’autorité de surveillance de l’UE était que MMG puisse réorienter ses approvisionnements en ferronickel vers la Chine au détriment de l’Europe, ce qui risquerait de nuire aux producteurs d’acier inoxydable de l’Union, dans un contexte de préoccupations plus générales au sein de l’UE concernant la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les minerais critiques.

Toutefois, selon les analystes du secteur, la Chine ne constitue pas un marché alternatif plausible pour le ferronickel brésilien, car les producteurs chinois d’acier inoxydable s’approvisionnent principalement en nickel indonésien, moins cher.

Les ajustements apportés aux mesures correctives proposées par MMG comprennent l’augmentation des volumes de ferronickel fournis à l’Europe, qui passeraient de 11.500 tonnes à 16.000 tonnes par an, ainsi qu’une plus grande sécurité contractuelle et une plus grande flexibilité tarifaire, a déclaré une source proche des négociations.

“Comment se fait-il que MMG ait proposé une mesure corrective assortie de conditions et d’un niveau d’approvisionnement aussi bons, voire meilleurs, que ceux de l’accord conclu avec Anglo, et que la Commission européenne déclare: “Ce n’est pas suffisant”?”, s’est interrogée cette source.

“Que faire dans cette situation? Nous explorons toutes les pistes possibles pour que cela fonctionne. Mais il ne reste plus beaucoup de pistes à explorer.”

Les dirigeants d’Anglo American ont averti les régulateurs de l'UE le mois dernier qu’ils risquaient de fermer leur site de production de nickel au Brésil si les autorités de la concurrence de l’UE bloquaient la vente.

MMG a déclaré qu’aucune mesure corrective structurelle, telle que la cession d’actifs, n’était envisageable dans le cadre de ce qui constituait en réalité l’acquisition d’un seul actif, et que ni la Commission ni les clients n’avaient proposé de solutions viables.

La société d’État chinoise Minmetals détient 67% de MMG, le reste étant détenu par des investisseurs, notamment BlackRock BLK.N et Vanguard.