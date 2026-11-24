Microsoft a lancé une initiative “Code Red” visant à repenser sa stratégie de prévention et de gestion des pannes majeures, après qu’une panne de 24 heures a mis en évidence des lacunes dans ses systèmes d’ingénierie et sa gestion de crise, selon des notes de service internes consultées par Reuters.

La panne survenue les 12 et 13 novembre a touché des administrations publiques, de l’Australie au Japon en passant par les États-Unis, a retardé les opérations des sociétés de courtage et perturbé les communications des compagnies aériennes, alimentant ainsi des inquiétudes plus générales quant à la vulnérabilité des infrastructures numériques critiques. Microsoft a déclaré que cet incident n’était pas lié à une cyberattaque ni à des agents d’intelligence artificielle.

Microsoft a imputé la panne à un défaut de scalabilité de Windows non détecté, apparu en juillet. Le directeur général Satya Nadella a présenté ses excuses publiques pour cette perturbation.

Le Code Red correspondait à l’alerte la plus grave et la plus urgente visant à remédier aux faiblesses des pratiques d’ingénierie et d’exploitation de Microsoft, après que la panne eut perturbé Exchange Online, son service de messagerie électronique basé sur le cloud, ainsi qu’Outlook, Teams, son assistant IA Copilot et d’autres produits Microsoft 365.

Il s’agit de l’incident ayant eu le plus grand impact sur les clients dans l’histoire d’Exchange Online, a déclaré vendredi Jason Henderson, président de M365 Core, dans une note adressée au personnel.

Jamais auparavant autant de clients n’avaient été privés de messagerie électronique pendant aussi longtemps, a-t-il précisé. “Le Code Red signifie qu’il s’agit de la tâche la plus prioritaire pour notre équipe”, a ajouté M. Henderson.

“BRUME DE GUERRE”

Amanda Silver, vice-présidente de Microsoft en charge de M365 Core et de Work IQ, la plateforme d’intelligence en milieu de travail de l’entreprise dédiée aux agents IA, a déclaré lundi dans une note distincte que les ingénieurs avaient dû travailler dans un “brouillard de guerre” à mesure que la panne se développait.

Malgré le déploiement des meilleurs ingénieurs, les équipes d’intervention ont échangé plus de 11 000 messages sur 11 discussions Teams et ont eu du mal à conserver une vue d’ensemble cohérente des hypothèses et des décisions, car les données de diagnostic étaient dispersées dans des systèmes de suivi internes fragmentés, a expliqué Mme Silver.

Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft en charge de Copilot, Agents et Platform, a déclaré lors d’une réunion “Code Red” que le composant concerné avait connu “l’équivalent d’environ dix ans de défaillances acceptables”, selon la note de M. Silver.

“Notre travail ne s’arrête pas une fois le service rétabli. Nos équipes continuent de travailler sans relâche pour mettre rapidement en œuvre les enseignements tirés, et notre direction veille à ce que cela reste notre priorité absolue”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Reuters lorsqu’il a été contacté au sujet de ces notes de service.

OBJECTIF DE RÉCUPÉRATION

Dans le cadre de l’opération “Code Red”, une mobilisation de haute priorité réservée aux crises critiques, M. Silver a défini cinq axes de travail axés sur la réduction de charge, le partitionnement géographique du trafic et des mécanismes de reprise plus rapides.

Microsoft s’est fixé pour objectif de parvenir à une résolution mondiale en moins d’une heure lors de futurs incidents et prévoit de déployer des agents d’IA pour aider les ingénieurs à analyser plus rapidement les données relatives à l’état du système.

M. Henderson a indiqué qu’il tiendrait des réunions quotidiennes avec l’équipe de direction de Substrate, qui supervise le groupe d’ingénieurs chargé des services sous-jacents de Microsoft 365, afin de suivre les mesures prises à la suite de la panne, ainsi que des bilans hebdomadaires.

Le porte-parole de l’entreprise a déclaré que Microsoft s’engageait non seulement à résoudre les problèmes lorsqu’ils surviennent, mais aussi à tout mettre en œuvre pour prévenir de futures perturbations.

LENTEUR DES DÉPLOIEMENTS DE CORRECTIFS

“Malheureusement, tout le travail que nous avons accompli au fil des ans n’a pas suffi à nous protéger jeudi”, a déclaré M. Henderson, ajoutant qu’il avait mené un examen approfondi des problèmes organisationnels et structurels plus généraux qui ont permis à ces défaillances de se produire.

Dans une autre note de service datant du début du mois et consultée par Reuters, M. Henderson indiquait que le déploiement à l’échelle mondiale des “correctifs urgents pour nos services M365 Core” avait pris trop de temps.

“Lors d’un autre incident récent, un correctif urgent en production a mis cinq à six jours pour être déployé à l’échelle mondiale. Pour nos problèmes de sécurité les plus urgents, nous devons passer de la détection au déploiement sécurisé à l’échelle mondiale en une heure. Inutile de préciser que nous n’en sommes pas encore là”, a-t-il écrit.