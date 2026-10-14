EN EXCLUSIVITÉ-M. Peacock, banquier spécialisé dans les fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez Bank of America, rejoindra JPMorgan, selon certaines sources

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(Ajout: JPM recrute Peacock; détails sur le recrutement de Bank of America)

par Svea Herbst-Bayliss et Abigail Summerville

JPMorgan Chase JPM.N recrute Richard Peacock, banquier chevronné spécialisé dans les fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution, qui travaillait auparavant chez Bank of America

BAC.N , ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

M. Peacock, qui avait rejoint Bank of America il y a plus de dix ans, est le dernier d’une série de directeurs généraux à quitter la deuxième plus grande banque des États-Unis.

Au début de l’année, M. Peacock avait été nommé codirecteur du groupe de fusions-acquisitions dédié aux capitaux privés, nouvellement créé au sein de la banque, afin d’aider les sociétés de capital-investissement de tous les secteurs à monétiser leurs actifs.

Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire, et M. Peacock n’a pas pu être joint pour s’exprimer. JPMorgan n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bank of America a perdu un autre responsable de haut niveau spécialisé dans les opérations de consommation et de distribution au cours de l’été, lorsque Andrew Conway est parti pour devenir président mondial de la banque d’investissement dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez Citigroup C.N .

JPMorgan a recruté ces derniers mois toute une série de banquiers de renom issus de Bank of America, notamment David Fishman, Amy Lissauer et Kevin Brunner.

Mais Bank of America a également déclaré qu’elle continuait d’investir dans les talents et qu’elle avait recruté plus de 40 nouveaux directeurs généraux au sein de sa division banque d’entreprise et d’investissement cette année.