EN EXCLUSIVITÉ-Les taxes européennes imposées aux colis bon marché de Shein et Temu pourraient rapporter 6 milliards d'euros, selon un document

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* Des frais de traitement supplémentaires de 2 € seront appliqués à partir du 1er novembre

* Les colis sont déjà soumis à des frais de 3 € depuis début juillet

* Ces frais pourraient rapporter près de 6 milliards d’euros par an au budget de l’UE

* Ces taxes affectent le modèle économique à bas coût des plateformes chinoises Temu et Shein

(Mise à jour du titre, ajout d’un graphique et d’un paragraphe supplémentaire (paragraphe 6) contenant un commentaire de la Commission)

par Helen Reid

Les taxes imposées par l'Union européenne sur les colis de commerce électronique bon marché entrant sur le territoire de l'Union, qui visent des plateformes chinoises telles que Shein et Temu, pourraient rapporter 6 milliards d'euros par an au budget de l'UE entre 2028 et 2034, selon un document de la Commission consulté vendredi par Reuters.

Cette estimation, qui n’avait pas encore été rendue publique, illustre l’ampleur de la répression menée par l’Europe contre l’afflux d’importations bon marché issues du commerce électronique, qui, selon elle, proviennent principalement de Chine.

Quelque 5,8 milliards de colis d’une valeur inférieure à 150 euros sont entrés dans l’UE l’année dernière, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, selon la Commission européenne, qui estime que la majorité d’entre eux ont été sous-évalués afin d’échapper aux droits de douane.

L’UE imposera une redevance supplémentaire de 2 € sur les colis bon marché à compter du 1er novembre, augmentant ainsi encore le montant par colis après l’instauration, début juillet, d’une redevance de 3 € .

PDD Holdings, propriétaire de Temu, PDD.O a déclaré en août que cette mesure aurait un impact considérable sur certaines parties de l’activité, sans toutefois le quantifier. Shein 0625.HK réalise environ un tiers de son chiffre d’affaires en Europe, et ses ventes dans la région avaient déjà baissé avant l’imposition de ces frais, l’entreprise ayant augmenté ses prix et réduit ses dépenses publicitaires.

Un porte-parole de la Commission européenne a refusé de commenter cette estimation de chiffre d’affaires. Lors d’un point presse vendredi, un autre responsable de la Commission a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer à l’avance sur le chiffre d’affaires du commerce électronique.

Dirk Gotink, le député européen chargé de mener les réformes douanières de l’Union, a déclaré que la nouvelle redevance de 2 € visait à lutter contre « un modèle économique hautement néfaste, caractérisé par des importations en ligne de faible valeur et non conformes en provenance de Chine ».

« Ces nouvelles recettes nous donnent la possibilité et les moyens de remédier à des décennies de sous-investissement et de doter les autorités douanières européennes des ressources dont elles ont besoin pour protéger efficacement notre marché unique », a-t-il déclaré.

Cette estimation tient compte d’une baisse attendue du nombre de colis de faible valeur entrant dans l’UE, Bruxelles s’attendant à ce que les détaillants s’adaptent à ces mesures.

LES FRAIS METTENT LES PLATEFORMES CHINOISES SOUS PRESSION

Ces taxes de l’UE font suite à des mesures similaires prises par les États-Unis l’année dernière visant à supprimer l’exonération de droits de douane sur les commandes en ligne afin de répondre aux préoccupations liées à la concurrence déloyale et aux produits dangereux.

La Commission estime qu’environ 90 % des redevances perçues iront dans les caisses de l’UE et 10 % aux États membres, mais cela pourrait changer si ces derniers font pression pour conserver une plus grande part des recettes, alors que les négociations sur le budget 2028-2034 sont en cours. Actuellement, les États membres de l’UE conservent 25 % des redevances.

Les groupes chinois de commerce électronique ont déjà commencé à s’adapter. AliExpress, détenu par le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK , a déclaré qu’il augmentait ses capacités de stockage locales en réponse à ces redevances, mais a averti que ces frais pénaliseraient les ménages à faibles revenus en Europe et “aggraveraient la crise du coût de la vie”.

Temu propose à certains acheteurs une réduction sur ces frais, selon des captures d’écran consultées par Reuters, ce qui souligne la pression exercée pour limiter le choc des prix chez les consommateurs habitués à commander des bijoux à 3 € et des robes à 5 €. Temu n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Shein, qui vient d’entrer en bourse et qui agrandit ses entrepôts en Pologne, a déclaré qu’elle s’attachait à maintenir des prix “compétitifs” tout en proposant une livraison plus rapide et plus pratique.

Son concurrent américain Amazon AMZN.O a indiqué que 97 % des produits qu’il vend dans l’UE sont expédiés depuis des entrepôts situés dans l’Union, de sorte que très peu d’envois sont concernés par ces frais.

(1 dollar = 0,8971 euro)