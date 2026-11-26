Quelques jours après que le président Donald Trump a déclaré que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang , ne représentait pas une menace pour la sécurité des États-Unis, une question centrale reste sans réponse: la femme avec laquelle Huang entretenait une liaison était-elle une espionne chinoise?

De hauts responsables américains de la sécurité nationale, notamment à la Maison Blanche, au FBI et à la CIA, ont débattu de cette question ces derniers jours afin de déterminer si Alice Huang — une ancienne cadre d’un important client de Nvidia NVDA.O — travaillait pour la principale agence de renseignement chinoise ou lui transmettait des informations, selon cinq personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Les États-Unis ont recueilli des renseignements sur Alice Huang et ses contacts avec des personnes liées au ministère chinois de la Sécurité d’État, ont déclaré deux de ces sources, qui ont été informées de ces renseignements. Ces renseignements font l’objet de rapports depuis des mois de la part de plusieurs agences de renseignement, dont la CIA, ont précisé ces sources.

Des responsables clés, notamment au sein du FBI, de la CIA ainsi que Marco Rubio, conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d’État de Trump, ont — tout en s’accordant sur les faits sous-jacents — adopté des positions divergentes quant à la signification des informations recueillies par les agences de renseignement américaines.

Ces points de vue divergents n’ont pas fait l’objet de discussions ou de débats formels au sein de l’administration avant l’éviction de Huang de Nvidia, ont indiqué ces cinq personnes.

L’interprétation des faits est importante pour comprendre la décision de Trump de faire pression en faveur de la réintégration de Huang au poste de directeur général de Nvidia, ont déclaré trois de ces personnes. Ces renseignements seront probablement au cœur de toute enquête du Congrès sur Nvidia et les actions du président.

Reuters n’a pas pu déterminer les détails de ces rapports de renseignement.

Le FBI, chargé des enquêtes de contre-espionnage, a estimé lors de récentes réunions d’information que les renseignements américains ne démontraient pas qu’Alice Huang fût un agent ou une source des services de renseignement chinois , ont déclaré les deux personnes informées de ces renseignements.

Le point de vue de la CIA est plus nuancé. L’agence affirme que les rapports ne montrent pas clairement qu’elle était en possession d’informations sensibles relevant de la sécurité nationale ou qu’elle les transmettait à la Chine, mais elle n’exclut pas la possibilité que de nouvelles preuves puissent émerger, ont déclaré ces deux personnes.

Certains responsables estiment que les contacts d’Alice Huang avec les services de renseignement chinois sont révélateurs de sa coopération avec Pékin, même si les renseignements américains ne montrent pas qu’elle ait transmis des informations .

Une note classifiée rédigée par Rubio plus tôt cette année indiquait que le MSS avait recruté Huang, potentiellement en tant qu’agent, selon un article précédent du New York Times.

Ces rapports des services de renseignement ont été gardés confidentiels au sein de la communauté du renseignement et parmi les membres du gouvernement. Ils n’ont pas été communiqués au Congrès, ont précisé ces deux sources.

La Maison Blanche, la CIA, le FBI et le Département d’État ont refusé de commenter. Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et s’est excusé, mais n’a pas abordé publiquement ces relations présumées en détail. La Chine a nié les allégations d’espionnage. Les tentatives de Reuters pour joindre Alice Huang sont restées vaines.

DES RENSEIGNEMENTS PEU PARTAGÉS

Les différentes interprétations des services de renseignement américains mettent en évidence ce qui, selon des responsables actuels et anciens des services de renseignement, est devenu un problème pour l’administration Trump: les informations classifiées sont désormais moins largement partagées et débattues au sein de la communauté du renseignement.

Le Conseil national de sécurité, qui a subi d’importantes coupes budgétaires depuis le début du mandat de Trump, organisait traditionnellement des réunions au cours desquelles les responsables pouvaient examiner et débattre des renseignements sur des sujets sensibles, mais il le fait désormais moins fréquemment que sous les administrations précédentes .

Il n’a pas organisé de réunions rassemblant des responsables de niveau ministériel issus de différentes agences au sujet de Huang et de Nvidia, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Comme l’a déjà rapporté Reuters, cette diminution du partage des renseignements peut avoir pour conséquence que ceux-ci ne soient pas entièrement recoupés et discutés avant d’être transmis aux décideurs politiques.

L’analyse de ces renseignements par la CIA indique qu’Alice Huang, de nationalité chinoise, était en contact avec les services de renseignement chinois , car la loi chinoise oblige les citoyens à coopérer avec les autorités de renseignement du pays.

L’une de ces sources a indiqué que les rapports de la CIA sur cette affaire se concentraient principalement sur le rôle d’Alice Huang au sein de son ancien employeur, Megaspeed, et sur le détournement de puces américaines vers la Chine par cette entreprise. De nombreux responsables ont fait valoir que ces agissements constituaient une menace plus grave pour la sécurité nationale que l’affaire impliquant le directeur général de Nvidia. Megaspeed a déclaré mener des activités légitimes et légales , notamment en se conformant aux contrôles à l’exportation américains.

RÉCITS CONTRADICTOIRES

Lorsque le conseil d’administration de Nvidia a démis Huang de ses fonctions au début du mois, des responsables au sein de l’administration ont publié des déclarations qui semblaient contredire les informations relatives à la note de Rubio.

Le vice-président JD Vance et Donald Trump, qui se sont tous deux exprimés favorablement à l’égard du directeur général de Nvidia, ont déclaré, après s’être entretenus avec le ministre de la Justice Todd Blanche, qu’ils avaient conclu que ce dernier ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale.

Le directeur du renseignement national, Jay Clayton, a déclaré qu’il n’était pas clair si Alice Huang était un agent des services de renseignement chinois.

Rubio ne s’est pas exprimé publiquement au sujet de Nvidia depuis la réintégration de Huang.

Lorsque le New York Times a révélé l’existence de cette note au début du mois, cela a provoqué un tollé au sein de l’administration et parmi les membres du conseil d’administration de Nvidia, qui se sont demandé si Huang savait qu’il entretenait une liaison avec une personne qui transmettait des informations à la Chine, selon deux personnes proches des discussions.

Trump a convoqué Vance, Blanche et Clayton pour discuter de ces renseignements, les pressant de questions pour savoir si le directeur général faisait l’objet d’une enquête et s’il existait une menace pour la sécurité nationale américaine, ont indiqué ces deux personnes.

Blanche a déclaré à Vance que Huang ne représentait aucune menace, comme l’avait déjà rapporté Reuters. Rubio n’a pas pris part à ces discussions et a été pris au dépourvu par la réintégration de Huang, a indiqué l’une de ces sources.

Le Département d’État n’a pas répondu aux questions concernant l’implication de Rubio dans ces discussions.