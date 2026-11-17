EN EXCLUSIVITÉ-Les mesures restrictives de Trump concernant les centres de données en Chine vont de l'avant malgré le lobbying d'Amazon, de Google et de Meta

L’administration Trump prévoit de poursuivre ses efforts visant à bloquer les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données, malgré l’opposition d’Amazon, de Google, de Meta et d’autres entreprises technologiques américaines, ont déclaré des sources proches du dossier.

Reuters avait rapporté en août que la Commission fédérale des communications (FCC) cherchait à interdire l'importation aux États-Unis de nouveaux modèles d'émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique au sein des centres de données, pour des raisons de sécurité nationale.

Mais cette mesure a rencontré davantage d’opposition qu’on ne le pensait initialement: Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta META.O , CoreWeave CRWV.O et Cisco CSCO.O se sont joints à Microsoft lors d’une réunion avec des responsables de la Maison Blanche plus tôt cette année, comme l’avait précédemment rapporté Reuters . Les entreprises américaines pourraient avoir besoin de jusqu’à dix ans pour se conformer à une telle obligation, ont déclaré les dirigeants aux responsables, selon deux personnes proches du dossier.

Ces pressions avaient semé le doute quant à la mise en œuvre de cette mesure. Mais celle-ci suit son cours, ont indiqué trois autres personnes proches du dossier, tout en soulignant qu’elle pourrait encore être abandonnée si l’opinion au sein de l’administration venait à changer.

Les actions des fabricants américains d’émetteurs-récepteurs optiques ont progressé à l’annonce de cette nouvelle, Coherent gagnant 2,2 % et Lumentum 1,5 %.

Cette dynamique s’explique en partie par les révélations concernant la liaison entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et une espionne chinoise présumée, qui ont ravivé à Washington les appels en faveur d’une position plus ferme face aux menaces technologiques chinoises.

La FCC, Amazon, Google, Meta, CoreWeave et Cisco n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Microsoft a refusé de s’exprimer. Un responsable de la Maison Blanche a refusé de commenter les activités de lobbying ou l’avancement du projet de loi, mais a déclaré que les récentes mesures de la FCC interdisant les technologies chinoises et d’autres équipements étrangers avaient généré des milliards d’investissements dans l’industrie manufacturière américaine et créé des milliers de nouveaux emplois aux États-Unis.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin “s’oppose fermement à ce que les États-Unis étendent à outrance la notion de sécurité nationale” et exhorte l’administration Trump à “cesser de diffamer les entreprises chinoises et de les menacer de sanctions”.

“La Chine continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises”, a-t-elle ajouté.

DOMINANCE CHINOISE

Les partisans d’une ligne dure envers la Chine à Washington craignent que les émetteurs-récepteurs chinois ne soient utilisés par Pékin pour voler des données, installer des logiciels malveillants ou perturber le fonctionnement des centres de données américains.

La Chine détient les deux tiers du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques, selon Counterpoint Research. Des entreprises chinoises telles qu’Eoptolink 300502.SZ et Zhongji Innolight 300308.SZ , qui a été ajoutée à la liste du Pentagone des entreprises chinoises soutenues par l’armée, dominent l’offre mondiale et comptent parmi leurs clients les plus grands hyperscalers américains.

Les sociétés américaines Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O produisent des technologies qui leur font concurrence, mais elles n’ont pas l’envergure nécessaire pour remplacer les fournisseurs chinois, selon un rapport de la Foundation for American Innovation.

L’une de ces sources a indiqué que les entreprises américaines avaient évoqué la possibilité de représailles de la part de la Chine, sous la forme d’une interdiction d’exportation de phosphure d’indium, un minéral essentiel dont les entreprises américaines ont besoin pour produire leurs propres émetteurs-récepteurs optiques.

Trump a adopté une approche plus conciliante envers la Chine au cours de son second mandat, alors qu’il est confronté aux contrôles à l’exportation imposés par Pékin sur les minéraux de terres rares, qui sont à la base de la fabrication technologique partout dans le monde.

La FCC a toutefois constitué une exception notable, en parvenant à interdire, au cours de l’année écoulée, les importations de nouveaux modèles de drones, de robots, d’onduleurs et de routeurs chinois.

Les révélations de Huang ont accentué la pression sur l'administration en mettant en lumière des cas de contrebande de puces d'IA de Nvidia vers la Chine qui n'avaient pas été traités par le ministère du Commerce.