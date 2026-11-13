EN EXCLUSIVITÉ-Les investisseurs se ruent sur l'introduction en bourse d'Anthropic, mais s'interrogent sur la pérennité de son avance dans le domaine de l'IA

L’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’introduction en bourse d’Anthropic dépasse celui observé lors des premiers jours de la tournée de présentation de SpaceX SPCX.O , selon deux personnes proches des opérations des deux sociétés.

La tournée de présentation d’Anthropic devrait se poursuivre jusqu’à mercredi prochain, date à laquelle la société spécialisée dans l’IA devrait fixer le prix de cette opération de 64 milliards de dollars. Anthropic et ses banques d’affaires rencontrent des investisseurs potentiels à New York, Boston et San Francisco afin d’évaluer la demande pour cette offre, ont indiqué l’une de ces personnes ainsi qu’une troisième source proche du dossier.

L’introduction en bourse avait attiré environ deux fois le nombre d’ordres par rapport au nombre d’actions disponibles à la fin de mardi, premier jour de la tournée de présentation, a indiqué l’une de ces sources. À la fin de jeudi, le carnet d’ordres affichait une sursouscription de six fois, a précisé une autre source. L’introduction en bourse de SpaceX avait été sursouscrite deux fois à la fin de son deuxième jour de tournée de présentation, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

Bien que ce taux de souscription à un chiffre puisse être considéré comme modeste pour de nombreuses introductions en bourse très attendues, les banquiers et les investisseurs ont estimé que la demande était impressionnante pour l’offre d’Anthropic compte tenu de l’ampleur de l’opération. Ils s’attendent à ce que le carnet de commandes d’Anthropic augmente considérablement à mesure que la tournée de présentation avance, reflétant une forte demande initiale, ont déclaré deux de ces sources.

Les détails de l’introduction en bourse, y compris la demande d’actions, pourraient évoluer, ont précisé ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

Au cours de la tournée de présentation, les investisseurs sont confrontés à deux questions fondamentales alors qu’ils évaluent l’offre et la valorisation de l’entreprise: Anthropic pourra-t-elle conserver son avance alors que des concurrents tels que Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, rattrapent rapidement leur retard dans le développement de modèles d’IA avancés, et son chatbot Claude pourra-t-il conserver son avance au-delà du codage, sur le marché plus large des travailleurs du savoir?

UNE PÉRIODE D’INCERTITUDE DANS LE DOMAINE DE L’IA

Ces questions soulignent la difficulté d’évaluer une entreprise dont le chiffre d’affaires connaît une croissance rapide, mais dont la position concurrentielle à long terme reste incertaine. Les investisseurs tentent de déterminer si le secteur de l’IA sera finalement dominé par un ou deux acteurs ou s’il accueillera plusieurs entreprises de premier plan, et si Anthropic pourra maintenir des prix élevés si ses concurrents proposent des modèles comparables.

Par ailleurs, les investisseurs évaluent également les limites des informations fournies par Anthropic lors de sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse. Un investisseur ayant assisté à une réunion de cette tournée a déclaré que l’entreprise n’avait pas apporté de réponses détaillées à certaines des questions soulevées. Anthropic n’a pas souhaité commenter les remarques de cet investisseur.

Bien que les entreprises ne soient pas toujours en mesure de répondre à toutes les questions des investisseurs lors des tournées de présentation, certains investisseurs restent prudents face à une offre à une valorisation élevée dans un contexte de restructuration plus large du secteur de l’IA, le manque de transparence laissant certaines questions sans réponse.

L’une des réunions de groupe organisées dans le cadre de la tournée de présentation n’a pas non plus donné lieu à une conférence téléphonique permettant aux investisseurs institutionnels de se connecter et de poser des questions, selon un investisseur ayant assisté à cette réunion — ce qui s’écarte des pratiques habituelles des tournées de présentation. Les représentants de Goldman Sachs GS.N et de Morgan Stanley MS.N se sont principalement contentés de lire des remarques préparées à l’avance plutôt que de solliciter des questions lors de cette réunion, a ajouté cette personne.

Morgan Stanley n’a pas souhaité faire de commentaire. Goldman Sachs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES AU CŒUR DU DÉBAT SUR LA VALORISATION

Les investisseurs aboutissent à des estimations très divergentes quant au rythme de croissance du chiffre d’affaires d’Anthropic, ce qui donne lieu à un large éventail de valorisations potentielles.

Le chiffre clé sur lequel reposent les modèles de valorisation est le chiffre d’affaires prévisionnel d’Anthropic pour 2028, que les banques estiment entre 270 et 280 milliards de dollars et qu’elles utilisent pour appliquer des multiples « valeur d’entreprise/chiffre d’affaires » et parvenir à leurs estimations de valorisation, ont déclaré deux des personnes proches des projections. Pour une entreprise à forte croissance comme Anthropic, les investisseurs accordent généralement une importance significative à la croissance future du chiffre d’affaires lorsqu’ils évaluent sa valeur.

Certaines projections des analystes estiment le chiffre d’affaires d’Anthropic entre 52 et 53 milliards de dollars en 2026, pour atteindre entre 135 et 137 milliards de dollars en 2027, a indiqué l’une de ces sources.

Certaines projections « buy-side » sont de 10 % à 15 % plus élevées pour 2026 et 2027, a déclaré un investisseur ayant passé un ordre dans le cadre de l’introduction en bourse.

Mais les prévisions des investisseurs varient également considérablement. Un investisseur ayant mené une analyse de diligence raisonnable sur l’introduction en bourse mais ayant décidé de ne pas y participer affiche des perspectives plus prudentes, inférieures d’environ 30 % aux estimations des analystes de la « sell-side » pour 2028.

Les écarts entre les prévisions des analystes financiers et celles des investisseurs sont courants. Les estimations des analystes financiers ont tendance à suivre de plus près les projections de l’entreprise elle-même, tandis que les investisseurs peuvent intégrer des hypothèses plus optimistes ou plus prudentes concernant la croissance future. Les entreprises, quant à elles, ont tout intérêt à fixer des objectifs prudents avant une introduction en bourse, ce qui leur laisse une marge de manœuvre pour dépasser les estimations et rehausser les attentes après la cotation.

Les sociétés comparables utilisées dans les modèles d’évaluation reflètent également la difficulté à trouver des pairs directs pour Anthropic. SpaceX et la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O figurent parmi les noms utilisés comme références, a indiqué l’une des personnes proches des projections.

L’accent mis sur le chiffre d’affaires prévisionnel d’Anthropic pour 2028 contraste avec celui de SpaceX, dont l’argumentaire de valorisation reposait sur un chiffre d’affaires prévisionnel pour 2029 que certains investisseurs jugeaient particulièrement ambitieux. Le débat sur la valorisation d’Anthropic, en comparaison, s’appuie sur des prévisions pour une année plus proche de son introduction en bourse prévue.

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