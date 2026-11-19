EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis ne devraient pas certifier les avions chinois ni restreindre les investissements dans le secteur aérospatial chinois, estiment des législateurs

Le gouvernement américain devrait refuser de certifier les avions de fabrication chinoise et retirer les contrats financés par les contribuables aux entreprises américaines du secteur de la défense, y compris Airbus, si celles-ci ne mettent pas fin à leurs investissements dans le secteur aérospatial chinois, selon un rapport du Congrès consulté par Reuters.

Dans un rapport, la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a déclaré que Washington devrait renforcer les contrôles à l'exportation et restreindre les investissements dans le secteur aérospatial chinois.

“Le système dans son ensemble a permis des échanges commerciaux dans le domaine aérospatial susceptibles de renforcer les entreprises liées à la base industrielle militaire de la République populaire de Chine sans déclencher les mécanismes de sauvegarde destinés à protéger les technologies sensibles”, indique le rapport à l’issue d’une enquête d’un an.

Airbus n’a pas immédiatement réagi.

Le rapport indique que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) ne devrait pas autoriser les avions de fabrication chinoise à voler aux États-Unis, soulignant que la Chine n’a jamais publié son rapport sur le crash, en 2022, d’un Boeing de la China Eastern Airlines et citant les subventions accordées par la Chine au constructeur aéronautique public chinois COMAC et à l’AVIC.

Le ministère des Finances devrait restreindre les investissements à l’étranger dans le secteur aérospatial chinois et exhorter ses alliés à faire de même, tout en soumettant l’acquisition d’entreprises aérospatiales américaines par des sociétés françaises à un contrôle renforcé jusqu’à ce qu’elles rompent leurs liens avec l’“écosystème civilo-militaire” chinois.

Le rapport indique que, par le biais de coentreprises, d’accords de co-développement et d’autres relations commerciales, “des entreprises américaines et d’autres entreprises occidentales ont transféré des technologies, un savoir-faire et des capacités industrielles” dans le domaine aérospatial, ce qui a finalement profité à l’armée chinoise.