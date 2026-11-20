EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis devraient limiter leurs investissements dans le secteur aérospatial chinois et ne pas certifier les avions chinois, estiment des législateurs

Le gouvernement américain ne devrait pas certifier les avions de fabrication chinoise et devrait résilier les contrats conclus avec des entreprises du secteur de la défense, notamment le constructeur aérospatial européen Airbus AIR.PA , si celles-ci ne mettent pas fin à leurs investissements dans le secteur aérospatial chinois, selon un rapport du Congrès examiné par Reuters.

La commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a déclaré dans un rapport que Washington devrait renforcer les contrôles à l’exportation et restreindre les investissements dans le secteur aérospatial chinois. Le rapport a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les gouvernements occidentaux n’en faisaient pas assez pour contenir la montée en puissance de l’armée de l’air chinoise.

“Les États-Unis et leurs alliés devraient renforcer les contrôles à l’exportation et resserrer les restrictions en matière d’investissement dans le secteur aérospatial afin d’empêcher le transfert de technologies vitales qui renforceraient notre principal adversaire”, a déclaré le représentant John Moolenaar, président de la commission et républicain du Michigan, à l’issue d’une enquête qui a duré un an.

Airbus n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le rapport indique que la FAA ne devrait pas autoriser les avions de fabrication chinoise à voler aux États-Unis, soulignant que la Chine n’a jamais publié son rapport sur le crash, survenu en 2022, d’un avion Boeing BA.N de la China Eastern Airlines 600115.SS , et citant les subventions accordées par la Chine aux constructeurs aéronautiques publics chinois , COMAC et AVIC.

La FAA a refusé de commenter ce rapport, mais a déclaré n’avoir certifié aucun avion chinois.

Le département du Trésor américain devrait restreindre les investissements à l’étranger dans le secteur aérospatial chinois et exhorter ses alliés à faire de même, tout en soumettant l’acquisition d’entreprises aérospatiales américaines par des sociétés françaises à un contrôle renforcé jusqu’à ce qu’elles rompent leurs liens avec l’“écosystème civilo-militaire” chinois, indique le rapport.

Le rapport indique que, par le biais de coentreprises, d’accords de co-développement et d’autres relations commerciales, “des entreprises américaines et occidentales ont transféré des technologies, un savoir-faire et des capacités industrielles” dans le domaine aérospatial, ce qui a finalement profité à l’armée chinoise.

L’ambassade de Chine à Washington a critiqué ce rapport. “La Chine s’est toujours opposée aux initiatives visant à étendre de manière excessive la notion de sécurité nationale ou à politiser les questions commerciales et technologiques”, a déclaré l’ambassade.

LES ENTREPRISES AÉROSPATIALES CITÉES

Le rapport indique également que Honeywell Aerospace HONA.O , GE Aerospace GE.N et Collins Aerospace “ont à plusieurs reprises sollicité et obtenu des licences pour des transferts de technologies contrôlées impliquant des utilisateurs finaux militaires de la RPC (République populaire de Chine) et d’autres entités liées au secteur militaire, dans le cadre de plateformes aérospatiales commerciales chinoises”.

Honeywell Aerospace a déclaré que tous ces projets étaient “entièrement autorisés et approuvés par le gouvernement américain. Honeywell Aerospace respecte et continuera de respecter toutes les lois et procédures américaines en matière d’exportation, comme le reconnaît le rapport”.

GE Aerospace a déclaré qu’elle “prend très au sérieux la sécurité nationale, la conformité et la protection de sa propriété intellectuelle, et que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain”.

RTX RTX.CO , propriétaire de Collins Aerospace, a déclaré qu’elle “respectait et continuerait de respecter les lois et réglementations américaines applicables, comme le reconnaît le rapport”.

Le rapport a également averti que “des restrictions unilatérales américaines désavantageraient les entreprises aérospatiales américaines sans pour autant priver la Chine de l’accès à de nombreuses technologies occidentales, dès lors que des entreprises alliées prendraient le relais pour compenser le manque à gagner”.

Le rapport indique que certaines entreprises françaises se présentent auprès de leurs clients chinois comme étant hors de portée des restrictions américaines et précise qu’Airbus vante sa capacité à vendre des photos satellites sans être soumis aux restrictions américaines.

Le rapport indique également que les entreprises aérospatiales françaises “entretiennent des liens bien plus étroits avec le tissu industriel aérospatial chinois que les entreprises américaines” et préconise la création d’un comité dirigé par le Trésor américain chargé “d’exercer un contrôle plus strict sur les acquisitions françaises de technologies américaines clés jusqu’à ce que la France mette fin à son intégration étroite avec le tissu industriel chinois”.