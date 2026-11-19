EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis devraient limiter leurs investissements dans le secteur aérospatial chinois et ne pas certifier les avions chinois, estiment des législateurs

Le gouvernement américain devrait refuser de certifier les avions de fabrication chinoise et retirer les contrats financés par les contribuables aux sous-traitants américains du secteur de la défense, notamment au constructeur aérospatial européen Airbus AIR.PA , s’ils ne mettent pas un terme à leurs investissements dans la base industrielle aérospatiale chinoise, selon un rapport du Congrès consulté par Reuters.

Dans un rapport, la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a déclaré que Washington devrait renforcer les contrôles à l’exportation et restreindre les investissements dans le secteur aérospatial chinois. Le rapport a fait part de graves inquiétudes quant au fait que les gouvernements occidentaux n’en faisaient pas assez pour contenir la montée en puissance rapide de la puissance aérienne militaire chinoise.

“Le système dans son ensemble a permis des échanges commerciaux dans le domaine aérospatial susceptibles de renforcer des entreprises liées à la base industrielle militaire de la République populaire de Chine sans déclencher les mécanismes de sauvegarde destinés à protéger les technologies sensibles,” indique le rapport à l’issue d’une enquête d’un an.

Airbus n’a pas souhaité faire de commentaire .

Le rapport indique que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) ne devrait pas autoriser les avions de fabrication chinoise à voler aux États-Unis, soulignant que la Chine n’a jamais publié son rapport sur le crash, survenu en 2022, d’un avion Boeing BA.N de la China Eastern Airlines 600115.SS , et évoquant les subventions accordées par la Chine aux constructeurs aéronautiques publics chinois COMAC et AVIC.

Le ministère des Finances devrait restreindre les investissements à l’étranger dans le secteur aérospatial chinois et exhorter ses alliés à faire de même, tout en soumettant l’acquisition d’entreprises aérospatiales américaines par des sociétés françaises à un contrôle renforcé jusqu’à ce qu’elles rompent leurs liens avec l’“écosystème civilo-militaire” chinois.

Le rapport indique que, par le biais de coentreprises, d’accords de co-développement et d’autres relations commerciales, “des entreprises américaines et occidentales ont transféré des technologies, un savoir-faire et des capacités industrielles” dans le domaine aérospatial, ce qui a finalement profité à l’armée chinoise.

Le rapport a également révélé que Honeywell Aerospace HONA.O , GE Aerospace GE.N et Collins Aerospace “ont à plusieurs reprises sollicité et obtenu des licences pour des transferts de technologies contrôlées impliquant des utilisateurs finaux militaires de la République populaire de Chine et d’autres entités liées au secteur militaire dans le cadre de plateformes aérospatiales commerciales chinoises”.

Honeywell a déclaré que tous ces projets avaient été “entièrement autorisés et approuvés par le gouvernement américain”. “Honeywell Aerospace respecte et continuera de respecter toutes les lois et procédures américaines en matière d’exportation, comme le reconnaît le rapport.”

GE Aerospace a déclaré qu’elle “prend très au sérieux la sécurité nationale, la conformité et la protection de sa propriété intellectuelle, et que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain”.

La FAA et Collins Aerospace, une filiale de RTX RTX.CO , n’ont pas immédiatement réagi.

Le rapport a également averti que “des restrictions unilatérales américaines désavantageraient les entreprises aérospatiales américaines sans pour autant priver la Chine de l’accès à de nombreuses technologies occidentales, dès lors que des entreprises alliées prendraient le relais pour compenser le manque à gagner”.

Le rapport indique que certaines entreprises françaises se présentent auprès de clients chinois comme étant hors de portée des restrictions américaines et précise qu’Airbus vante sa capacité à vendre des photos satellites sans être soumis aux restrictions américaines.

Le rapport indique également que les entreprises aérospatiales françaises “entretiennent des liens bien plus étroits avec le tissu industriel aérospatial chinois que les entreprises américaines” et préconise la création d’un comité dirigé par le Trésor chargé “d’exercer un contrôle plus strict sur les acquisitions françaises de technologies américaines clés jusqu’à ce que la France mette fin à son intégration étroite avec le tissu industriel chinois”.