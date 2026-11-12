EN EXCLUSIVITÉ-Les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA se précipitent pour s'assurer un approvisionnement en puces Nvidia alors qu'un scandale d'espionnage fait craindre des restrictions américaines

Les entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle tentent de louer de la capacité de calcul fournie par Nvidia dans des centres de données situés hors de Chine, craignant qu’un scandale impliquant le directeur général du fabricant américain de puces, Jensen Huang , n’incite Washington à renforcer les restrictions sur leur utilisation à distance de processeurs de pointe, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Ces initiatives soulignent l’inquiétude des entreprises technologiques chinoises face à la fermeture potentielle d’une faille dans les contrôles à l’exportation américains. Soucieux de préserver la domination américaine dans ce secteur stratégique, Washington restreint les exportations vers la Chine des puces d’intelligence artificielle les plus avancées de Nvidia, mais les entreprises chinoises peuvent accéder à ces processeurs à distance en louant de la puissance de calcul dans des centres de données situés à l’étranger.

Un grand fournisseur chinois de services cloud a discuté en interne de la possibilité de s’assurer une capacité de puces Nvidia à l’étranger, tandis que certaines entreprises ont contacté des opérateurs de centres de données pour en réserver, ont indiqué ces sources. Celles-ci ont souhaité rester anonymes et n’ont pas souhaité nommer le fournisseur de services cloud en raison du caractère sensible du sujet.

Des laboratoires d’IA de plus petite taille envisagent des mesures similaires, notamment de se tourner vers les principaux fournisseurs de puissance de calcul en location en Asie du Sud-Est, ont indiqué deux de ces sources.

Ces entreprises craignent que la polémique autour de Huang ne donne un élan politique au « Remote Access Security Act » (RASA), un projet de loi américain qui donnerait au ministère du Commerce le pouvoir de réglementer l’accès à distance, via le cloud, aux technologies soumises à des restrictions, ont déclaré ces sources. La Chambre des représentants a adopté ce projet de loi en janvier par 369 voix contre 22, et il est désormais en attente d’un vote au Sénat.

Les processeurs avancés de Nvidia sont utilisés pour entraîner et faire fonctionner les grands modèles d’IA qui sous-tendent les chatbots et autres produits d’IA générative. Restreindre l’accès au cloud depuis l’étranger rendrait plus difficile pour les développeurs chinois d’obtenir une puissance de calcul haut de gamme sans importer directement les puces.

M. Huang a déclaré dimanche qu’il avait été infidèle à son épouse. Le New York Times a rapporté que la femme en question était Alice Huang, une ancienne cadre de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, et que les autorités américaines avaient conclu qu’elle était un agent des services de renseignement chinois.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette allégation, que la Chine a démentie.

Selon deux personnes proches du dossier, Alice Huang entretenait des relations commerciales et des liens d’investissement avec plusieurs grandes entreprises technologiques chinoises, notamment Tencent et Alibaba. Tencent et Alibaba n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les registres commerciaux de Singapour montrent que la filiale d’Alibaba, Apex Enterprise Solutions, a fourni un financement à Speedmatrix, une société malaisienne liée à Megaspeed, selon des documents consultés par Reuters.

Megaspeed a fait l’objet d’une enquête suite à des soupçons selon lesquels elle aurait aidé des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l’exportation américains. L’entreprise a nié avoir détourné illégalement des puces vers la Chine.

Nvidia, Megaspeed et le ministère américain du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ACHATS SUR LE MARCHÉ PARALLÈLE

La perspective d’un durcissement des contrôles a également alimenté la demande de puces d’IA Nvidia soumises à des restrictions sur le marché gris chinois, incitant les négociants et les intermédiaires à commencer à constituer des stocks de ces processeurs, ont déclaré deux de ces sources.

Selon elles, les acheteurs craignent que cette controverse n’entraîne une répression américaine plus large contre la contrebande de puces de pointe et de serveurs d’IA vers la Chine.

Une université chinoise étroitement liée à l’Armée populaire de libération a acheté le mois dernier les puissantes puces d’IA H200 de Nvidia alors même qu’elle figurait sur la liste noire des exportations américaines, comme le montrent les registres des achats, ce qui met en évidence les lacunes des efforts déployés par Washington pour limiter l’accès de la Chine aux technologies de pointe.

En mars, les procureurs américains ont inculpé le cofondateur de Super Micro Computer , Yih-Shyan “Wally” Liaw, ainsi que deux autres personnes, pour avoir conspiré en vue de détourner vers la Chine des serveurs contenant des puces Nvidia par l’intermédiaire d’une société basée en Asie du Sud-Est.

Les procureurs ont indiqué que cette société avait acheté pour environ 2,5 milliards de dollars de serveurs à Super Micro entre 2024 et 2025, et qu’une partie substantielle de ces serveurs avait été détournée vers la Chine. Les prévenus n’ont pas encore été condamnés.