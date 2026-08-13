EN EXCLUSIVITÉ-Les constructeurs automobiles de Détroit craignent que la refonte de l'accord commercial nord-américain ne leur coûte des milliards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles de Détroit se préparent à une campagne de lobbying en faveur de l'USMCA

* Les constructeurs automobiles craignent que ces propositions n'entraînent des coûts supplémentaires de plusieurs milliards par an

* La décision de Ford de rapatrier la production de Lincoln intervient avant les négociations entre les États-Unis et le Mexique

* Les constructeurs automobiles américains sont confrontés à des coûts élevés liés aux droits de douane sur les pièces et les matériaux

par Nora Eckert et Mike Colias

Les constructeurs automobiles de Détroit prévoient de faire valoir auprès de l'administration Trump que ses propositions de révision de l'accord commercial nord-américain pourraient leur coûter des milliards de dollars et nuire à leur compétitivité face à leurs concurrents étrangers.

Les constructeurs automobiles américains peinent toujours à absorber la multitude de droits de douane mis en place par l’administration l’année dernière, notamment ceux sur l’acier et l’aluminium, les pièces détachées et les véhicules importés du Mexique et du Canada, et affirment que leurs concurrents japonais, sud-coréens et européens sont soumis à des charges douanières moins lourdes.

Aujourd’hui, les dirigeants du secteur automobile américain craignent que les propositions américaines avancées en amont des négociations prévues le mois prochain avec les responsables mexicains du commerce ne fassent grimper les coûts encore davantage. L’un des points les plus controversés pour les constructeurs automobiles est l’exigence de Washington selon laquelle les véhicules doivent comporter au moins 50 % de composants fabriqués aux États-Unis pour bénéficier de droits de douane réduits, comme l’a rapporté Reuters en mai . Cette exigence, ainsi qu’une proposition visant à augmenter la part globale de composants nord-américains dans les véhicules par rapport au niveau actuel de 75 %, entraînerait au moins 2 milliards de dollars de coûts annuels supplémentaires pour chaque constructeur de Détroit, selon les estimations de deux constructeurs.

Ces dépenses viendraient s’ajouter aux coûts que les constructeurs automobiles supportent déjà en raison des différentes taxes en vigueur depuis l’année dernière.

Le bureau du représentant américain au commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire. Des responsables de l’administration ont déclaré que leurs mesures tarifaires visaient à stimuler les investissements dans les usines américaines et à créer des emplois. General Motors GM.N prévoit queles dépenses brutes liées aux droits de douane lui coûteront entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars cette année, ce qui pourrait représenter plus de 20 % de son bénéfice d'exploitation. Ford Motor F.N a estimé son impact net des droits de douane à environ 1 milliard de dollars cette année.

DERNIÈRE DÉCISION DE FORD EN MATIÈRE DE RELOCALISATION Dans ce qui semble être un signal adressé à la Maison Blanche pour affirmer son engagement à produire davantage de voitures sur le sol américain, Ford a annoncé mercredi qu’elle allait transférer la production des modèles Lincoln destinés au marché américain depuis la Chine vers des usines américaines, citant les droits de douane de l’administration Trump comme facteur déterminant.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré mercredi à Reuters que l’entreprise n’était peut-être pas tout à fait prête, au départ, à faire face à l’engagement de l’administration en faveur d’une augmentation de la production automobile américaine. Mais Ford – qui fabrique déjà aux États-Unis une plus grande part de ses véhicules vendus sur ce marché que ses concurrents de Détroit – a bien compris le message, a-t-il ajouté.

«Nous avons très vite pris conscience que nous devions apporter des changements», a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré lors d’une interview conjointe qu’il espérait que davantage de constructeurs automobiles suivraient l’exemple de Ford et de GM en délocalisant leur production aux États-Unis.

« Nous avons travaillé ensemble pour trouver la bonne solution », a ajouté M. Lutnick. Les responsables américains et mexicains prévoient une quatrième série de négociations commerciales le mois prochain . Les responsables commerciaux canadiens ont rencontré leurs homologues américains cette semaine afin d’éviter une nouvelle série de droits de douane à l’encontre du Canada qui doit entrer en vigueur la semaine prochaine.

LES AVANTAGES DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ASIATIQUES SONT UNE SOURCE D'IRRITATION

L’American Automotive Policy Council, qui représente Ford, GM et Stellantis (fabricant de Jeep), a renvoyé Reuters à un communiqué du 30 juin indiquant que les constructeurs automobiles américains sont désavantagés par rapport à leurs homologues japonais, sud-coréens et européens qui exportent vers les États-Unis et sont soumis à un droit de douane forfaitaire de 15 %.

La directeur général de GM, Mary Barra, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers en juillet que l’entreprise s’attachait à « s’assurer que les constructeurs automobiles américains soient en mesure d’être compétitifs et de s’imposer, compte tenu des taux de droits de douane applicables aux Européens, aux Japonais et aux Coréens ». Un dirigeant du secteur automobile américain a expliqué que Donald Trump avait conclu plus rapidement des accords avec la Corée et le Japon car ces gouvernements avaient pu défendre les intérêts de leurs constructeurs automobiles dans le cadre d’accords commerciaux plus larges axés sur la sécurité nationale, alors que les constructeurs américains ne disposaient pas du même levier.

« Nous n’avons ni président ni Premier ministre capable d’appeler Trump en notre nom », a déclaré ce dirigeant.

Les constructeurs automobiles américains sont actuellement soumis à un droit de douane d’environ 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, mais les véhicules comportant une part plus importante de composants fabriqués aux États-Unis bénéficient de droits de douane moins élevés.

GM a déclaré à Reuters que les véhicules comportant une part importante de composants américains et nord-américains « devraient bénéficier d’un traitement plus favorable que ceux qui n’en comportent pas », et a ajouté que le constructeur était encouragé par les progrès réalisés par l’administration dans les négociations.

Stellantis a déclaré se sentir encouragé par les discussions et travailler avec les trois gouvernements « afin de garantir que nous puissions construire et vendre des véhicules abordables dans toute la région ».