EN EXCLUSIVITÉ-Le projet d'introduction en bourse d'Anthropic, d'un montant de près de 70 milliards de dollars, a brièvement circulé parmi les banques, avant d'être retiré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un dossier retiré révèle que l'introduction en bourse pourrait lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars, actions secondaires comprises

* Anthropic devrait lancer sa tournée de présentation mardi et fixer le prix de l'offre la semaine suivante

* Le dossier retiré révèle un placement privé de 26 milliards de dollars provenant de Google, Nvidia, Microsoft et d'autres investisseurs

(Ajout de détails sur l'e-mail initial qu'Anthropic a qualifié d'inexact, ainsi que du contexte)

par Echo Wang

Les détails de l’introduction en bourse spectaculaire d’Anthropic, y compris les projets de cette entreprise spécialisée dans l’IA de lever près de 70 milliards de dollars, ont brièvement circulé auprès des banques avant d’être retirés tard lundi, selon des e-mails consultés par Reuters.

Un représentant d’Anthropic a envoyé une copie d’un document réglementaire indiquant que la société prévoyait de vendre environ 867 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 80 dollars par action, puis a envoyé un e-mail précisant que les détails relatifs à la fixation du prix étaient inexacts. Dans ce deuxième e-mail, Anthropic a indiqué qu’elle mettrait à jour le document ultérieurement.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire. L’e-mail ne précisait pas aux banquiers en quoi consistait l’erreur, et Reuters n’a pas pu déterminer quelle information était incorrecte.

Le courriel initial, dont les détails ont été retirés, indiquait qu’Anthropic prévoyait de vendre 866,7 millions d’actions de classe A, y compris une offre secondaire. Anthropic vendrait elle-même environ 843,3 millions d’actions, tandis que les actionnaires existants vendraient 23,3 millions d’actions supplémentaires. L’introduction en bourse permettrait de lever 69,3 milliards de dollars dans le haut de la fourchette.

Par ailleurs, le dossier initial indiquait qu’Anthropic avait obtenu 26 milliards de dollars d’investissements de la part de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales parallèlement à son introduction en bourse, soulignant les liens financiers de plus en plus étroits qui sous-tendent l’essor de l’IA.

Alphabet's GOOGL.O Google, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW avaient accepté de participer au placement privé des actions ordinaires de classe N d’Anthropic au prix de l’introduction en bourse, qui serait clôturé immédiatement après celle-ci, selon le dossier initial.

Anthropic devrait lancer officiellement sa tournée de présentation mardi, la fixation du prix étant prévue pour la semaine suivante.

L’introduction en bourse d’Anthropic intervient à un moment où d’autres entreprises des secteurs des infrastructures d’IA et des centres de données ont reporté ou annulé leurs projets d’introduction en bourse, confrontées à une hausse des taux d’intérêt qui a contribué à alimenter une vague de ventes massives d’actions et d’obligations d’opérateurs d’IA tels que CoreWeave Inc CRWV.O , ainsi qu’à des interrogations plus générales sur la viabilité des dépenses en matière d’IA.

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars pour Anthropic, mais les attentes se sont depuis revues à la baisse, le chiffre de 1 500 milliards de dollars étant désormais considéré comme la limite supérieure de la fourchette, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

Fondée en 2021 par d’anciens dirigeants d’OpenAI, dont Amodei et sa sœur Daniela Amodei, aujourd’hui présidente d’Anthropic, la société s’est imposée comme l’un des principaux développeurs d’IA générative grâce à sa famille de modèles “Claude”.

La croissance rapide de l’entreprise a été soutenue par Google et Amazon AMZN.O , qui sont à la fois des investisseurs, des fournisseurs de puissance de calcul et d’importants partenaires de distribution, ainsi que des concurrents dans le domaine de l’IA.

Anthropic disposait de près de 900 milliards de dollars d’engagements en matière de puissance de calcul auprès de partenaires tels qu’Amazon et Google, ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de capacités futures considérables, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l’entreprise.

Le taux de croissance trimestriel d’Anthropic a fortement baissé, même si son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 17 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, a révélé l’entreprise dans un document réglementaire mis à jour au début du mois.