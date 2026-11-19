EN EXCLUSIVITÉ-Le Kenya choisit un consortium américain pour développer un projet lié aux minéraux stratégiques

Le Kenya a annoncé avoir choisi un consortium dirigé par la start-up américaine spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies pour exploiter son gisement de minéraux stratégiques de Mrima Hill , offrant ainsi aux États-Unis un atout très convoité dans leur volonté de renforcer leurs approvisionnements en minéraux utilisés dans les secteurs de la défense et de l'électronique.

Le ministère des Mines a transmis son communiqué à Reuters avant sa publication officielle prévue plus tard dans la journée de jeudi.

Les responsables américains ont décrit Mrima Hill, situé dans le sud-est du Kenya, comme une cible clé de la campagne menée par l’administration du président américain Donald Trump pour accroître l’accès des États-Unis aux minéraux stratégiques, dont le traitement est dominé par la Chine.

Le ministère kenyan des Mines indique que les indicateurs préliminaires suggèrent que Mrima Hill recèle des minéraux de terres rares et du niobium, un métal utilisé dans la fabrication aérospatiale, d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le consortium Frontier Minerals, qui comprend la société ReElement, basée dans l’Indiana, et la société minière américaine Bunker Hill Silver Corp BNKR.TO , a été retenu à l’issue d’un processus de sélection qui a duré plusieurs mois.