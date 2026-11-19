EN EXCLUSIVITÉ-Le Kenya choisit un consortium américain pour développer le projet d'exploitation de minéraux stratégiques de Mrima Hill

Le Kenya a choisi un groupe comprenant la start-up américaine spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies pour exploiter son gisement de minéraux stratégiques de Mrima Hill , offrant ainsi à Washington un atout précieux dans ses efforts pour garantir l’approvisionnement en minéraux utilisés dans les secteurs de la défense et de l’électronique.

Le consortium Frontier Minerals de ReElement a devancé des soumissionnaires rivaux soutenus par les États-Unis et l’Australie. Ces derniers ont tous deux déclaré qu’ils contesteraient cette décision.

Les responsables américains ont identifié Mrima Hill, dans le sud-est du Kenya, comme une cible clé dans la campagne menée par le président Donald Trump pour accroître l’accès des États-Unis aux minéraux critiques, dont le traitement est dominé par la Chine.

Le ministère kenyan des Mines indique que des évaluations préliminaires suggèrent que Mrima Hill recèle des minéraux de terres rares d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ainsi que du niobium, un métal utilisé dans la fabrication aérospatiale.

Le ministère a indiqué jeudi dans un communiqué avoir sélectionné Frontier, un consortium composé des sociétés ReElement et American Resources Corporation AREC.O , basées dans l’Indiana, ainsi que de la société minière américaine Bunker Hill BNKR.TO .

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Reuters.

Le consortium retenu doit désormais dialoguer avec les communautés locales et obtenir des permis de prospection avant que l’exploitation puisse commencer, a précisé le ministère.

Le développement du site pourrait se heurter à une opposition locale, car il se trouve dans une zone forestière considérée comme sacrée par les communautés locales.

Le consortium Frontier a déclaré qu’il se concentrerait sur le développement de capacités de traitement et de raffinage au Kenya, conformément à la volonté du gouvernement d’apporter une valeur ajoutée aux exportations minières.

« Nous avons l’intention de créer des opportunités durables pour les travailleurs, les entreprises et l’économie kenyane dans son ensemble grâce au renforcement des capacités et à des investissements ciblés, tout en accordant la priorité à la gestion et à la performance environnementales », a déclaré son directeur général, Brad Barnett.

DES PRÉTENDANTS AMÉRICAINS, CHINOIS ET AUSTRALIENS AVAIENT SOUMIS DES OFFRES

Sept soumissionnaires avaient été présélectionnés en juillet. Les deux entreprises chinoises figurant parmi eux se sont par la suite retirées de la procédure sans donner de raison.

Les concurrents de Frontier lors de la phase finale étaient Mrima Earth Limited, un consortium comprenant Critical Metals Corp CRML.O (basée à New York) et European Lithium EULLY.PK , ainsi qu’un groupe dirigé par la société australienne RareX REE.AX .

Jess Singh, un responsable de Mrima Earth Limited, a déclaré que son consortium contesterait la décision du ministère devant l’Autorité de régulation des marchés publics du Kenya, sans fournir plus de détails.

RareX a indiqué qu’elle comptait déposer un recours avant le 10 décembre, arguant que Frontier n’avait pas respecté une date limite antérieure pour soumettre sa manifestation d’intérêt.

Frontier n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministre kenyan des Mines, Hassan Ali Joho, a indiqué qu’il répondrait ultérieurement à la déclaration de RareX. Dans un communiqué précédent, le ministère avait affirmé avoir mené un processus ouvert et transparent.

ReElement vise à utiliser une technologie de traitement innovante pour raffiner les terres rares et d’autres minéraux critiques. Reuters a rapporté en juillet que la société avait renoncé à solliciter un prêt de 80 millions de dollars auprès du ministère américain de la Défense après avoir eu des difficultés à satisfaire aux exigences de diligence raisonnable.

La société s’est ensuite vu attribuer une subvention de 25 millions de dollars par le Pentagone afin d’acheter des équipements pour son site de traitement situé dans l’Indiana.

Cotée à la Bourse de Toronto, Bunker Hill exploite une mine de zinc, d’argent et de plomb dans l’Idaho, tandis qu’American Resources gère une plateforme dédiée aux matériaux stratégiques qui coordonne l’approvisionnement en ressources.

Le ministère a également annoncé qu’une coentreprise entre Fangda Special Steel Technology et Sinohydro Corporation avait remporté deux autres appels d’offres pour développer des projets liés à la chromite et au cuivre au Kenya.

LA CHINE DOMINE LE SECTEUR DES MINÉRAUX CRITIQUES

Le gouvernement américain s'est efforcé d'affaiblir la domination de la Chine sur le secteur des minéraux critiques, que Pékin a utilisé comme levier dans les négociations commerciales avec Washington.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine raffine entre 47 % et 87 % du cuivre, du lithium, du cobalt, du graphite et des terres rares. Le niobium est principalement extrait au Brésil et au Canada.

Malgré des milliards de dollars d’investissements fédéraux de la part de l’administration Trump, les fabricants américains restent dépendants des matériaux chinois utilisés dans les semi-conducteurs, la robotique, les systèmes d’armement et l’intelligence artificielle. De nombreux projets miniers américains sont encore à des années de la mise en production.

Le président kenyan William Ruto a déclaré à Reuters en juin que son gouvernement était sur le point de signer un accord sur les minéraux critiques avec les États-Unis, en vertu duquel Nairobi traiterait ses ressources sur son propre territoire.

Dans une interview accordée le mois dernier, le ministre des Mines, M. Joho, a déclaré à Reuters que le Kenya n’avait subi « aucune pression » ni de la part de Washington ni de Pékin lors de la procédure d’appel d’offres pour Mrima Hill.