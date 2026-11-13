EN EXCLUSIVITÉ-Le Japon met en garde les fournisseurs d'armes contre une forte baisse des commandes, alors que les restrictions budgétaires pèsent sur le renforcement de ses capacités militaires, selon certaines sources

Le Japon a averti les entreprises du secteur de la défense d’une forte réduction des commandes prévues, alors que les contraintes budgétaires menacent de freiner le renforcement militaire que le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi juge nécessaire pour contrer la Chine, ont déclaré quatre personnes proches du dossier .

Des responsables du ministère des Finances ont proposé la semaine dernière de consacrer entre 50 000 et 60 000 milliards de yens (soit entre 313 et 376 milliards de dollars) à la défense sur une période de cinq ans à compter d’avril 2027, ont indiqué à Reuters ces sources proches de la proposition.

Ce montant dépasserait le plan quinquennal actuel de 43 000 milliards de yens, mais resterait bien en deçà des 80 000 milliards de yens préconisés par certains responsables de la défense et par des députés du Parti libéral-démocrate au pouvoir.

Selon les calculs de Reuters, cet écart empêcherait le Japon d’atteindre son objectif consistant à porter ses dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut, alors que le président américain Donald Trump fait pression sur les alliés de Washington pour qu’ils augmentent leurs dépenses militaires.

La stratégie de défense nationale américaine de 2026 appelle les alliés du monde entier à consacrer 3,5% de leur PIB à leurs forces armées et 1,5% supplémentaire à des besoins de sécurité plus larges.

Cette proposition de budget révisée pourrait se traduire par des réductions pouvant aller jusqu’à la moitié des achats prévus de certains missiles et appareils, notamment les chasseurs furtifs F-35 de fabrication américaine, ont indiqué ces sources .

Ces sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car elles n’étaient pas autorisées à s’adresser aux médias .

" Le comité consultatif sur la sécurité et la défense n’a pas encore examiné ces questions de manière aussi détaillée, je ne pense donc pas que nous en soyons à un stade où je devrais faire des commentaires", a déclaré la ministre des Finances, Satsuki Katayama, aux journalistes interrogée sur la proposition de budget révisée.

Le ministère de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

TAXE SUR LA VENTE

Les responsables du ministère des Finances font valoir qu’une hausse plus marquée serait difficile à financer compte tenu des engagements de Mme Takaichi d’investir dans la croissance économique et de réduire la taxe sur la vente des produits alimentaires, ce qui réduirait les recettes publiques, ont indiqué trois de ces sources.

La réduction de la taxe sur la vente entraînerait un manque à gagner annuel de 4.300 milliards de yens que Mme Takaichi devrait combler par d’autres sources de financement, notamment, éventuellement, les réserves de change.

La proposition du ministère des Finances en matière de défense risque toutefois de se heurter à la résistance des partisans d’une ligne dure en matière de sécurité au sein du parti de Mme Takaichi, ce qui laisserait présager un bras de fer sur le montant que le Japon peut se permettre de dépenser pour renforcer ses défenses.

"Une situation d’urgence pourrait survenir à tout moment. Si l’objectif est de se doter des capacités nécessaires pour dissuader et prévenir une telle situation, un montant de l’ordre de 50.000 milliards de yens est hors de question", a déclaré un responsable du parti au pouvoir proche des discussions, qui a souhaité garder l’anonymat en raison du caractère sensible de la question.

(1 $ = 159,6400 yens)